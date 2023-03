"Me colocó un destornillador en las costillas": mujer que fue salvada por 'patrulla púrpura' en Bogotá

Con angustia total describe una joven madre los momentos que vivió en la mañana del 8 de febrero, pues no se imaginó lo que estaría a punto de pasar. No tuvo tiempo para pensar en algo distinto a la rutina de una joven mamá con varias cosas por hacer.

Todo parecía normal. Se iba a encontrar con el papá de su bebé, sin embargo, nunca espero que saliendo de su casa iba a ser abordada por un sujeto que tenía intenciones de abusarla sexualmente.

Aunque ahora, después de salvarse y atreverse a denunciar su situación, comenta que "las autoridades me salvaron".

Justamente, desde hace cuatro meses funciona la estrategia 'Bogotá Ciudad Purpura', que está encabezada por uniformadas de la Policía Nacional y, busca prevenir y contrarrestar la violencia contra las mujeres y evitar la revictimización de aquellas que denuncian.

Un recorrido escalofriante

Cuando iba por un sector que recorre a diario en el barrio Diana Turbay, sur de Bogotá, la mujer no alcanzó a notar los movimientos de un extraño y en segundos todo cambio: el día se volvió oscuridad.

"Siento que me aborda un hombre por la parte de atrás. Él me tapa la nariz y la boca me coloca un destornillador en las costillas. Él empezó a revisar mi bolso y como no encontró nada de material, me empezó a tocar, empezó a besarme por el cuello, empezó a tocarme mis partes íntimas", le dijo a Noticias RCN la víctima.

En un segundo, el criminal la empujó hacia un matorral, con intenciones de abusarla, pero algo lo detuvo.

"Cuando el sujeto empieza a bajarme, la blusa es cuando pasa una patrulla y yo empiezo a gritar. Ahí es cuando el sujeto me suelta y sale a correr y sale la comunidad. La patrullera empezó a perseguirlo", señala.

Una respuesta de apoyo

Esta mujer, que se atreve a contar estos momentos de vulneración, también afirma que encontró apoyo de la 'patrulla púrpura' de la Policía que está capacitada para dar respuesta en esta clase de situaciones.

Minutos más tarde, el sujeto que intentó abusarla fue capturado cerca a un colegio y entre la comunidad lo atraparon, ese día llegó la Policía. Lo que seguía era denunciarlo, tarea compleja para una víctima. Esta joven madre dice que tomó la decisión "porque si uno se queda callado y con miedo siempre uno no va a solucionar nada".

¿Cómo puede acudir a la patrulla púrpura?

En muchos casos, las víctimas no se atreven a denunciar esta clase de situaciones porque tienen miedo a represalias, o desconocen los recursos y entidades que les pueden brindar ayuda. En este caso, la mujer acudió a la patrulla de 'Bogotá Ciudad Purpura'.

La coronel de la Policía de Bogotá, Ana Gabriela Gutiérrez, señala que lo que se pretende con esta estrategia es la no revictimización.

"Que podamos conocer el caso de primera mano y poderlo llevar ante la Fiscalía, las comisarías, dependiendo el caso que se presente".

En tal caso de que usted viva o sea testigo de una situación similar, puede acudir a cualquier estación de Policía o CAI. "La estrategia sirve para ser más cercanas primero a nuestras víctimas, dar una atención oportuna. Pero más que eso para que no exista revictimización", concluye.