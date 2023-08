La vida sin Jake: ¿cómo sobrevivir a la muerte de un hijo?

¿Cómo sobrevivir a la muerte de un hijo? Esa es la pregunta que diariamente se repiten una y otra vez dos padres en Bogotá. La vida prácticamente se detuvo el día en el que, en un hospital del norte de la ciudad, la llama de Jake, su único hijo, se apagó para siempre.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de diciembre del año 2022, cuando sobre las 5 de la tarde transitaban en una camioneta en la calle 80 con Avenida Boyacá. Su destino, era el departamento de Santander, habían planeado un fin de año en familia, con amor, proyectos y esperanzas. Sin embargo, la delincuencia tenía otro plan para ellos.

Ese mismo día, pero horas antes, un grupo de sicarios empezó a seguirlos desde la localidad de Kennedy. Varios delincuentes en motocicleta acompañaron su trayecto y justo cuando el trancón y la lluvia se atravesaron, actuaron con sevicia e intentaron asesinar a todos los miembros de la familia que iban dentro del carro.

Fueron momentos de pánico, pensaron que era un daño dentro del vehículo, pero bastó solo una mirada hacia Jake, para entender que era un atentado y que en un segundo la vida perfecta se vuelve tragedia.

Los delincuentes huyeron, el caos se apoderó de la familia y pese a la colaboración ciudadana y el traslado del niño al hospital, cinco horas después falleció debido a un disparo en su cabeza.

Han pasado más de siete meses desde aquel suceso. La Fiscalía asumió la investigación, pero a hoy no hay culpables, no hay una sola persona en prisión, no ha habido operativos pese a que en su momento la Policía ofreció hasta 20 millones de pesos como recompensa por información, pero sí hay un dolor profundo en el corazón de esta familia, hay un vacío que jamás se llenará, un dolor imposible de describir.

Por: Jeisson Vera.