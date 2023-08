Ladrón fue linchado con palos y piedras por habitantes del barrio El Tintal

La inseguridad en Bogotá está desbordada y, debido a la desesperación de la ciudadanía, se ven cada vez más casos en los que se toma justicia por mano propia. En la noche del pasado martes 1 de agosto, un ladrón de bicicletas fue perseguido y brutalmente goleado por la comunidad.

Los hechos se registraron en el barrio Tintal, en el suroccidente de la capital, en donde dos delincuentes le habrían hurtado la bicicleta a un ciudadano del sector. La víctima alertó a los vecinos de lo ocurrido y una gran multitud emprendió una persecución.

En un caño fueron alcanzados los dos delincuentes, pero uno de ellos logró escapar. Con palos y piedras, los habitantes le dieron una brutal golpiza que dejó al ladrón tendido en el suelo y gravemente herido.

La escena se fue caótica, puesto que cada vez eran más ciudadanos que se asomaban a ver y se unían a la agresión. Incluso, el cuadrante de la Policía de esta zona tuvo que pedir refuerzos para contener a la multitud enfurecida.

Por su parte, los ciudadanos insisten en que las personas se han vuelto violentas ante la desesperación por la inseguridad. Salir a las calles se ha vuelto un peligro para ellos y afirman que no han tenido la presencia necesaria de las autoridades.

En cuanto al delincuente, tuvo que ser trasladado de urgencia al la Clínica de Occidente, a donde llegó en grave estado de salud recibió atención médica para tratar sus lesiones. Posteriormente, fue llevado a la URI de Kennedy.

Otro caso de inseguridad se conoció recientemente en Bogotá. Esta vez se trató de una ciudadana que sufrió una grave lesión que la dejó en estado de discapacidad por culpa de un intento de robo.

Ivonne Salamanca le contó a Noticias RCN su historia. A diferencia de Paula Valentina Torres, esta mujer tuvo la suerte de seguir con vida, aunque no volvió a ser la misma después de lo ocurrido.

La ciudadana narró que un delincuente, en un intento por robarla, la empujó a una vía de TransMilenio y en la caída se golpeó su columna vertebral.

Él me sacó del articulado y me lanzó desde la estación a la vía del Transmilenio, sufrí una grave lesión, actualmente me encuentro con bastón, tuve una factura de platillos tibiales y duré tres meses incapacitada. Ya gracias a Dios volví a trabajar, pero mi vida cambió”, afirmó la víctima.