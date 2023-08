¿Qué hacer con la inseguridad de Bogotá? El candidato a la alcaldía, general (r) Vargas responde

En el marco de la contienda por la Alcaldía de Bogotá, el general (r) Jorge Luis Vargas habló con Noticias RCN sobre su candidatura con el partido Cambio Radical y su posición sobre uno de los problemas más graves que enfrenta la capital: el incremento de la inseguridad.

¿Qué ha fallado en Bogotá para llegar a este punto de inseguridad?

Radicalmente han fallado en tres cosas: el primero, el pie de fuerza no es el suficiente. Estando en la Dirección General de la Policía tuvimos un compromiso con esta administración de enviarle 4 mil policías, de no sacar uniformados de Bogotá y de aumentar el apoyo de los auxiliares bachilleres, compromisos que no se han cumplido y principalmente ese es el problema: no tenemos el número suficiente pie de fuerza de la Policía Nacional para hacer vigilancia en las calles, por los turnos, las horas pico, los problemas de movilidad, etc. Algo que se debe resolver de inmediato.

En segundo lugar, la falencia de investigación criminal. Faltan más investigadores para ayudar a la descongestión en dos vías principales: detener las bandas criminales y capturar los delincuentes que son profesionales, aquellos que atacan muchas veces.

Y, por último, una modificación sustancial de la forma en la que se está atendiendo la seguridad en el terreno.

Esas tres cosas están fallando y por supuesto hay una falta de liderazgo en la administración, se ha pasado más tiempo culpando a la Policía en lugar de tomar de manera profesional y responsable el tema de seguridad para atacarla en todos los frentes.

¿Qué opina del Metro?

El Metro ya está contratado, hay que cumplir el debate jurídico. Bogotá requiere el Metro y la respuesta es: debe continuar como está contratado, elevado y avanzar en las obras.

La discusión de subterráneo y las siguientes líneas se hará a partir del primero de enero de manera responsable en planeación, costos, administración, el trabajo con la nación, pero jurídicamente Bogotá lo necesita y está contratado y avanzando.

¿Qué opina de sus contrincantes Diego Molano y Gustavo Bolívar?

Del exministro Diego Molano es un hombre preparado, tengo una gran admiración por él y el máximo respeto. Gustavo Bolívar no es la opción que requiere Bogotá con todo el tema de inseguridad, no es una persona preparada.

No me quiero imaginar a un alcalde llamando a los policías por palabras que no corresponden, hace unos años llamó “cerdos” y “asesinos” a los uniformados, eso está registrado. Ahora sale con disculpas que no corresponden, él no es la persona que necesita la ciudad en términos de preparación, pero también en sus calidades morales.