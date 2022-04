Mujer requirió cirugía tras sufrir heridas en medio de un atraco

La ola de inseguridad que viven varias ciudades del país continúa afectando a los habitantes de estas, puesto que los hurtos, principalmente los hurtos violentos siguen ocurriendo a gran escala. Noticias RCN conoció el caso de una mujer que fue atracada en Soacha, al sur de Bogotá, quien resultó fuertemente herida por una arma cortopunzante.

En video de una cámara de seguridad del sector quedó registrado el momento en el que la víctima es abordada por el atracador, quien hala de ella y la arroja al suelo para robarle sus pertenencias. La mujer intenta forcejear con el hombre, quien la agrede con un cuchillo en una de sus manos para hurtarla.

Según informan, este delincuente habría atacado anteriormente a más personas anteriormente, por lo cual se hizo un llamado a las autoridades para que con los videos de cámaras de seguridad puedan dar con la captura de este hombre.

Intervención quirúrgica por las heridas

Posterior al atraco, debido a la gravedad de las heridas, la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

"Sufrí una rotura de tendón del extensor del cuarto dedo de la mano derecha. Rotura completa. Me realizaron la cirugía, y el doctor me dice que me cogió una arteria y el tendón quedó completamente destrozado", relató la víctima.

La preocupación por parte de la familia de la víctima es que después de su recuperación, la mujer tendrá que volver a transitar por el mismo tramo donde fue atracada para llegar al paradero del bus.

"A cualquier hora del día, ellos sin mediar la ocasión sencillamente lo van abordando a uno y le van quitando lo que tenga. Y si no tiene nada, de una vez le van dando a uno con el arma cortopunzante, o si llevan armas de fuego. lo mismo", sostuvo la madre de la víctima.