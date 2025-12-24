Perrito de Mariana Galvis no se aparta de la tumba tras el fatal accidente escolar

El dolor que dejó la tragedia de los estudiantes del Liceo Antioqueño sigue encontrando formas silenciosas de expresarse. A través de las redes sociales, se pudo ver al perrito de una de las jóvenes fallecidas resistiéndose a abandonar la tumba de su dueña.

El video, que circula masivamente en redes sociales, muestra al perrito de Mariana Galvis recostado triste junto a su sepultura, inmóvil, como si esperara una respuesta que nunca llegará. La escena, cargada de tristeza, se convirtió en uno de los símbolos más conmovedores del duelo que envuelve al país.

Mariana era una de las estudiantes que perdió la vida en el accidente de tránsito ocurrido tras la excursión de fin de curso del Liceo Antioqueño, un viaje que había sido planeado como una celebración por el cierre de una etapa escolar y que terminó en tragedia. Mientras familiares y amigos intentan asimilar la pérdida, la imagen del animal permaneciendo junto a la tumba ha tocado fibras profundas en miles de personas.

Perrito de de Mariana Galvis acompaña el duelo

En el video, el perro aparece entre flores, tierra fresca y un silencio que pesa. No hay llanto humano, no hay palabras, solo la quietud de un animal que parece entender la ausencia definitiva. Para muchos usuarios, su comportamiento refleja una fidelidad que duele y que resume el vacío que dejó la joven en su hogar.

Los comentarios en redes sociales hablan de un dolor compartido. Mensajes como “él también la está esperando” o “ese perrito siente lo que sentimos todos” se repiten una y otra vez, convirtiendo la escena en un reflejo colectivo del luto que dejó la pérdida de los estudiantes.

Una excursión que terminó en tragedia y marcó al país

El accidente ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre, cuando un bus de turismo que transportaba a estudiantes de grado 11 regresaba de la excursión de fin de colegio desde la costa Caribe. El siniestro dejó 17 personas fallecidas, entre ellas 16 jóvenes que apenas comenzaban a soñar con su futuro y el conductor del bus.

Las autoridades confirmaron posteriormente graves irregularidades en el vehículo involucrado, lo que aumentó la indignación y la tristeza de una comunidad que hoy llora vidas jóvenes apagadas de manera injusta.