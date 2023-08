Revelan qué fue lo que ocurrió con la mujer que se lanzó del séptimo piso durante temblor

El pasado 17 de agosto se registró un temblor de magnitud 6,1 en el centro del país y la capital de la República, donde una mujer murió luego de lanzarse desde un séptimo piso por el pánico que le causó la situación y una de sus amigas habló en las últimas horas respecto a lo ocurrido.

El temblor tuvo su epicentro en el municipio de El Calvario, en el departamento del Meta y ocurrió sobre las 12:04 p.m. a una "profundidad superficial menor a 30 km", indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la red social X, antes Twitter.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo registró con magnitud 6,3.

Los edificios se tambalearon durante varios segundos, sonaron sirenas y cientos de personas salieron de los inmuebles y se precipitaron a las calles de Bogotá.

Las imágenes fueron impresionantes por lo fuerte del sismo que se registró, pero sin lugar a dudas la tragedia más grande se presentó en Madelena, al sur de Bogotá, donde una mujer se lanzó desde el séptimo piso de un edificio al entrar en pánico.

"El único incidente grave reportado fue el lanzamiento al vacío desde el séptimo piso de una edificación de viviendas de una mujer (...) aparentemente por descontrol nervioso", informó la alcaldesa de la capital, Claudia López, en X.

Mujer que se lanzó del séptimo piso

Tras la muerte de esta mujer, horas después las autoridades empezaron a dar a conocer algunos datos de ella y se trataba de María Liz Moreno Mosquera, una ciudadana venezolana de 26 años.

María Paula Martínez, una de las mejores amigas de la víctima, habló respecto a la situación y defendió a la fallecida por algunas acusaciones de suicidio, algo que negó rotundamente porque ella “amaba la vida”, según expuso su amiga en su cuenta de TikTok.

“Ella se fue a casa de un amigo a ver películas. En la mañana, el amigo le dice que se va a ir a trabajar, que se levante porque ella también tenía que trabajar, a lo que ella le respondió que se quería quedar a dormir un rato más. En la casa de su amigo había un inquilino que también se tenía que ir a trabajar”, indicó inicialmente.

“Él no escuchó bulla, no escuchó personas, porque si él hubiese escuchado que ahí había alguien, él no cierra la puerta con llave. Por toda la inseguridad y por todo lo que se vive en Bogotá, las personas, cuando se van, cierran la puerta con llave. Son personas inocentes, no lo hicieron a propósito”, agregó respecto al hecho.