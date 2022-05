Conductor de plataforma de transporte fue drogado y robado por un pasajero

Otro caso de inseguridad en las aplicaciones de transporte se presentó en Bogotá. Aunque la mayoría de los casos registrados de hurto en dichas plataformas vienen de parte de los conductores a los usuarios, esta vez, fue al contrario. Noticias RCN conoció el caso de Carlos, un hombre que trabajaba para una plataforma de servicios de transporte, pero lo perdió todo, luego de que fue abordado por delincuentes que se hicieron pasar por pasajeros y que aparentemente lo drogaron para robarle su vehículo.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, 10 de mayo, cuando el conductor recogió a un ciudadano en la localidad de Ciudad Bolívar.

“Yo salí a trabajar, inicié con un servicio, en ese trayecto el usuario llega, se quita el tapabocas y sopla. Yo no me percaté de nada de esto, pero en el momento en el que me iba a bajar, me sentía somnoliento y mal. Y ya cuando yo me fui a devolver a correr detrás del tipo, no podía, me caí en varias ocasiones, el tipo seguramente arrancó”.

El conductor tuvo que ser trasladado a un centro de atención médica tras presentar síntomas relacionados con el uso de alucinógenos.

Casos de robos con alucinógenos en Bogotá

Las autoridades están en alerta por el incremento en los casos de hurtos en la capital del país, en los que se usan sustancias como la escopolamina y sus derivados. De acuerdo con el general de la Policía Metropolitana, Eliécer Camacho, en lo corrido de 2022, se han registrado 388 casos de robos, en los que los delincuentes han empleado este tipo de alucinógenos.

Las plataformas de transporte no son las únicas afectadas por este tipo de robo. Los establecimientos nocturnos y negocios comerciales también han sido víctimas de los delincuentes que aprovechan los efectos de las sustancias psicoactivas para poner en una situación vulnerable a las víctimas.