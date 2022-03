Policía de Tránsito sobre ciclistas: "Se les puede poner una multa de hasta cuatro salarios mínimos"

Los ciclistas tienen los mismos derechos y deberes que otros conductores. Es de mencionar que las autoridades pueden imponer multas que quedan cargadas con el número de documento del infractor en caso de infringir en alguna norma.

Las infracciones más frecuentes de los ciclistas son pasarse el semáforo en rojo o la señal de pare, transitar sobre andenes, entre otros.

En diálogo con Noticias RCN, el teniente coronel Fernando Montaña, jefe seccional tránsito y transporte de Bogotá, habló sobre las causas que llevan a los frecuentes accidentes de ciclistas.

“Desafortunadamente todavía tenemos usuarios de bicicletas y motocicletas que asumen conductas riesgosas en las que se ponen en peligro ellos mismos y a los peatones”, señaló el jefe.

Montaña también aseguró que las autoridades pueden imponer multas sobre aquellos conductores que invadan el carril exclusivo de Transmilenio.

“Nosotros podemos multarlos, se le puede poner una multa de hasta cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes. Una vez se le notifica la orden del comparendo, el usuario tiene que ir a la Secretaría de Movilidad a hacer un curso pedagógico y ahí se le notifica la sanción”, agregó.

Horas pico

Según el jefe de tránsito, en las horas pico se presentan los flujos más altos de ciclistas, sobre todo “cuando van para su lugar de trabajo o su lugar de residencia”.

“Aunque hemos visto una reducción con lo que tiene que ver con muertos y lesionados con respecto al año anterior, todavía registramos algunas conductas riesgosas que asumen los ciclistas”, afirmó.

Finalmente, Montaña aseguró que los accidentes se presentan comúnmente por el no uso de elementos reflectivos o elementos de protección.

“El llamado es a que los usuarios no asuman conductas riesgosas, para que no utilicen los carriles de Transmilenio, para que no intenten sobre pasar vehículos porque realmente eso es lo que nos está generando la accidentalidad aquí en Bogotá”.

