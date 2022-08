El POT por decreto no podrá crear nuevas localidades en Bogotá

Desde la Sala Plena de la Corte Constitucional se refirieron a la ley que reformó el estatuto orgánico de Bogotá, la cual permitiría que la capital tenga nuevas localidades, esto mediante la división de los sectores más grandes de la ciudad.

La Corte indicó que cuando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sea expedido por decreto, como hizo la alcaldesa Claudia López, y no por el Concejo de la ciudad, no se podrán incorporar en este "la delimitación territorial de las localidades".

“Dado que el artículo 322 de la Constitución define de forma expresa que la delimitación de las localidades y la asignación de sus atribuciones le corresponde al Concejo Distrital, la Sala Plena estimó que la norma acusada no viola la Constitución siempre y cuando el acto en el que se defina la delimitación corresponda a un acuerdo del Concejo y si el Plan de Ordenamiento Territorial es expedido por Decreto del Alcalde Mayor, ese acto no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá", se lee en el documento expedido por la Corte Constitucional.

Por su parte la alcaldesa de Bogotá Claudia López dijo lo siguiente: “La Corte Constitucional deja en firme constitucionalidad de la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá y rechaza pretensiones derogatorias de los demandantes. Compartimos la aclaración de la Corte de que el paso de UPLs del POT a nuevas Localidades debe ser aprobado por el Concejo de Bogotá”. Escribió Claudia López.

Pronunciamientos en contra

Por otro lado, los congresistas Miguel Uribe Turbay y Andrés Forero, ambos pertenecientes al Centro Democrático, publicaron videos en sus redes sociales criticando el POT de la alcaldesa.

"De acuerdo a la Corte Constitucional, haber creado localidades por decreto es ilegal", indicó el senador Uribe en un video.

Por otro lado, Andrés Forero publicó el siguiente mensaje dirigido a la alcaldesa: "¡Duro golpe para la improvisación, incoherencia y arbitrariedad de Claudia López! La Corte Constitucional determinó que las 33 localidades que creó el POT ilegítimo que decretó en diciembre pasado son inconstitucionales. Alcaldesa, del afán no queda sino el cansancio".