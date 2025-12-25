CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre estaba vendiendo cachorros como "regalo de Navidad" en plena calle de Bogotá

Un video difundido en redes expuso la presunta venta ilegal de animales en el espacio público.

Noticias RCN

diciembre 25 de 2025
06:46 p. m.
Una denuncia ciudadana en Bogotá se conoció tras la difusión de un video que evidenciaría la venta de animales como supuestos “regalos de Navidad” en la localidad de Suba.

La denuncia se suma a los reiterados llamados de organizaciones animalistas que, especialmente durante la temporada decembrina, alertan sobre el aumento de la comercialización de animales, muchos de los cuales terminan abandonados o sacrificados una vez pasan las festividades.

Hombre estaba vendiendo cachorros como "regalo de Navidad" en plena calle de Bogotá

De acuerdo con la información difundida, los hechos estarían ocurriendo en la carrera 91 # 136–04, en la localidad de Suba.

En el video se observa a un hombre ubicado sobre un andén, donde exhibe dos cachorros aparentemente de raza cocker, de muy pocos días de nacidos, acostados sobre una cobija mientras permanecen dormidos.

En las mismas imágenes también se aprecian varias jaulas con conejos, pajaritos y pollos, todos dispuestos para su venta en el espacio público.

La denuncia señala que estos animales estarían siendo ofrecidos como “regalos de Navidad”, una práctica que, según advierten los denunciantes, expone a los animales a condiciones inadecuadas y a un futuro incierto.

En el llamado ciudadano se insiste en que los animales no son juguetes ni objetos desechables, y se advierte que muchos de ellos son abandonados o sacrificados después de ser entregados como regalos de “Feliz Navidad”.

¿Qué pasó con los que estaban vendiendo cachorros en plena calle de Bogotá?

El video también motivó un pronunciamiento de la senadora Andrea Padilla, quien hizo un llamado directo a las autoridades locales y a la Policía para que actúen frente a lo evidenciado.

En su declaración, la congresista señaló:

Según el video, esta venta ilegal de animales en el espacio público ocurre en la Cra 91 # 136-34, Suba. Rescaten a los animales y multen al tipo; que no sea solo ordenarle ‘levantar’ el puesto.

La senadora pidió que no se limite la respuesta institucional a retirar el punto de venta, sino que se adopten medidas efectivas para proteger a los animales y sancionar a los responsables de esta práctica.

Mientras tanto, ciudadanos y defensores continúan difundiendo el video y solicitando acciones urgentes para evitar que esta presunta venta ilegal continúe.

