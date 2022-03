Integrantes de la ‘primera línea’ estarían infiltrando protestas contra abuso de menores en Bogotá

En las últimas horas, en Bogotá se vivió una jornada de protestas en contra del abuso sexual a menores de edad, un delito que ha incrementado en la capital del país desde el regreso a clases presencial, y que causó el rechazo de estudiantes y padres de familia.

Justamente, en el marco de las manifestaciones, Noticias RCN conoció en primicia una fuerte denuncia de la Policía, la cual asegura que integrantes de la ‘primera línea’ se infiltraron en las protestas pac+ificas de los estudiantes, padres de familia y profesores, para atacar a la fuerza pública y causar daños a los bienes públicos.

Esta situación se presentó en un centro comercial de Bogotá, luego de que se conociera el caso de un menor de 16 años, que presuntamente fue abusado en el lugar. Allí, encapuchados rompieron vidrios y atacaron una de las entradas del centro comercial en donde se habría cometido el delito.

De hecho, la Policía también denunció que fue atacada con palos y ladrillos cuando intentaba impedir los desmanes a las afueras del centro comercial ubicado en Bosa. El Esmad tuvo que intervenir en los hechos que duraron cerca de dos horas.

Ante la situación, seis uniformados resultaron heridos y cuatro menores de edad fueron aprehendidos por las autoridades.

Distrito también denuncia infiltración en las protestas

La subsecretaria de Integración Social, Deidamia García, también denunció la infiltración de las protestas contra el abuso de menores, al asegurar que “algunas de estas movilizaciones, según la información que tenemos es que pude haber otros actores allí que no corresponden a las instituciones educativas, que no son los estudiantes, que no están alentados por nuestros directivos y docentes”.

¿Qué dice la Policía de Bogotá?

Noticias RCN habló en exclusiva con el comandante de la Policía de Bogotá, el mayor general Eliecer Camacho, quien se refirió a la denuncia y aseguró que miembros de la 'primera línea' se infiltraron para crear caos en medio de las manifestaciones.

“No podemos desconocer que se han presentado denuncias sobre casos de abuso sexual contra menores en algunas instituciones educativas que están siendo investigados por la Fiscalía, pero a raíz del trabajo que se viene haciendo en los mal llamados sitios de resistencia por parte de los autodenominados primera línea, están buscando generar violencia con falsas narrativas en otros colegios al afirmar que en ciertos sitios se están presentando delitos sexuales, afectación a los menores de edad, con el fin de generar caos, vandalismo y atacar a la Policía”, dijo.

Y añadió: “Llegan a los colegios personas ajenas al plantel educativo a realizar actividades violentas. Con las labores de inteligencia creemos que la ‘primera línea’ está patrocinando esas acciones delictivas".