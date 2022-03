¡Con los niños no! Denuncian presunto caso de abuso sexual en colegio Venecia Nuevo Muzú

Con carteles con las frases 'mi falta no es corta, tu educación sí', estudiantes y acudientes del colegio público Venecia Nuevo Muzú, en Tunjuelito, sur de Bogotá, se manifestaron contra el Distrito para que tome medidas urgentes frente a un presunto caso de abuso y acoso sexual que habría cometido un profesor temporal.

Según la comunidad denunciante, el docente, que dicta la materia de Español, sería el responsable de más de tres actos sexuales a estudiantes. De hecho, se habla de entre 7 y 15 situaciones desde comentarios inapropiados al interior de las aulas hasta tocamientos abusivos a estudiantes.

Las estudiantes de este colegio aseguran que las directivas no les han puesto la atención necesaria tras las quejas interpuestas.

Ante la gravedad de la denuncia, la secretaría de Educación de Bogotá emitió un comunicado en el que apoya las manifestaciones de las estudiantes y, así mismo, remitió las denuncias a la Fiscalía e Icbf.

Otro caso de presunto abuso en colegio de Bogotá

Luego de conocerse una denuncia acerca de un presunto abuso sexual de una joven de séptimo grado por parte de un profesor, la Fiscalía inició investigaciones sobre el caso. A raíz de este hecho, varias exalumnas, ya graduadas, decidieron sacar a la luz los casos particulares de ellas, en los que también habrían sufrido abusos por parte del mismo sujeto. Se trata de Mauricio Zambrano, exdocente del reconocido colegio Marymount, en el norte de Bogotá.

Laura, cinco años después de graduarse como bachiller académico y de estudiar medicina, reveló la gravedad del acoso que vivió con su profesor de educación física tras revivir la pesadilla al enterarse del reciente caso.

“Esta situación la viví prácticamente todo el bachillerato, todo el tiempo que estuve en el equipo de futbol del colegio. Eso fue desde octavo hasta once que me gradué. Con el tiempo empecé a entender que lo que me pasó y el tipo de comportamientos no eran normales”, señaló la joven.

Las mujeres violentadas han afirmado que a través de redes sociales están realizando una campaña llamada ‘las cosas por su nombre’, la cual tiene como objetivo manifestar su rechazo hacía las situaciones que se presentan en los colegios.

