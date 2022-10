Cruce de versiones sobre liberación de miembros de Primera Línea: ¿gobierno o Policía dio la orden?

Este domingo 23 de octubre, miembros de autodenominado grupo Primera Línea adelantaron una jornada de manifestación en inmediaciones del Portal Américas para exigir la liberación de sus integrantes presos por los delitos cometidos durante las protestas del paro nacional, que se vivieron en 2021.

La manifestación comenzó sobre el mediodía de este domingo en la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur, a la altura del llamado 'Portal de la Resistencia'. La marcha estuvo conformada por alrededor de unas 30 personas que pararon el tráfico por unas horas e hicieron que las estaciones de Transmilenio de Biblioteca Tintal, Patio Bonito y Portal Américas fueran cerradas por ese tiempo.

De igual forma, también se canceló la alimentación en el Portal y se vio afectada la calzada norte-sur. En el lugar de los hechos hicieron presencia unidades de tránsito y gestores de convivencia para mediar la situación.

Sin embargo, durante la jornada, hubo un hecho que puso en entredicho el actuar, al parecer, de un alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro: el viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa, quien habría “gestionado” la liberación de dos detenidos por parte del Esmad por destrozos en esta zona de la ciudad. Acá hubo un cruce de versiones con la Policía.

Cruce de versiones entre el gobierno y la Policía

Frente a la orden de dejar en libertad a los dos miembros de la Primera Línea que fueron subidos a una tanqueta del Esmad, el viceministro y la Policía parece que “se lanzaron la pelota”.

En un video conocido por los medios de comunicación, se ve el momento en que el viceministro García sale de la tanqueta justo antes de la liberación de los detenidos. Sobre esto, el funcionario aseguró, por medio de una intervención, que “frente al video en el que salgo de la tanqueta, quiero aclarar que en ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes, fue la Policía la que encontró que ellos no habían sido sorprendidos en flagrancia”.

En contra posición a las declaraciones de García, la Policía Nacional emitió un comunicado en el cual indicó que “Verificados los motivos fundados, fueron dejadas en libertad por la Policía Nacional, al carecer de los suficientes elementos que permitieran apoyar una causa penal como lo exige el sistema penal acusatorio”, y aclararon que “en el lugar se presentó el señor viceministro del interior Gustavo García Figueroa a quien se le informó lo ocurrido”.

En otro de los videos conocidos por los medios, se evidenciaría la gestión de García para que les quitaran las esposas al interior del vehículo.

Ante lo ocurrido, surgen dos preguntas: ¿hubo o no orden para liberar a los detenidos?, o ¿no había elementos suficientes para retenerlo?

En contexto: marchas de La Primera Línea

Mediante las redes sociales de la Primera Línea se hizo el llamado a la libertad de algunos de sus miembros, "el desarme del Esmad y exigir verdad sobre los hechos ocurridos en los levantamientos populares desde el 2019 hasta el presente".

Los manifestantes venían pidiendo una mesa de diálogo sobre las 3 de la tarde, que no se dio y perdió la calma. No tuvieron paciencia y empezaron los enfrentamientos, pero no duraron mucho.

Estas personas exigían la libertad de sus compañeros por desmanes durante el paro nacional y sobre las 5 de la tarde se encontraban reunidos en la plaza del 'Portal de la Resistencia' estableciendo un diálogo con Gustavo García, viceministro general del Interior.

Ataque a camioneta de director de la Policía

Otro de los hechos que también se dio en medio de los desmanes fue el ataque contra la camioneta del director de la Policía, mayor general Henry Armando Sanabria Cely, en medio de las protestas en el Portal de las Américas, por parte de miembros de la denominada Primera Línea.