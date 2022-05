Relato del vigilante que resultó herido tras balacera en Universidad Javeriana

Noticias RCN habló con uno de los guardias de seguridad que resultó herido de bala en medio de un enfrentamiento con un atracador, en hechos que ocurrieron el pasado jueves 20 de mayo en inmediaciones de la Universidad Javeriana, en Bogotá.

El hombre, quien permanece en una clínica de la capital a la espera de una cirugía tras una delicada fractura de fémur por el impacto de una bala, se refirió a la angustiante situación en la que él, junto a su perrita Rubí, intervinieron para salvar a una mujer que estaba siendo víctima de robo.

“La perrita estaba haciendo frente más que cualquiera de los tres que estábamos ahí, porque hubo más de cuatro ocasiones que impactó al ladrón seguido. Ella fue muy clave porque es una perrita entrenada”, dijo el hombre.

Y es que fue gracias a la intervención de la canina de raza pastor belga malinois, y a la ayuda de los guardias de seguridad, que la mujer se salvó y el asaltante huyó del lugar en medio de una balacera, en la que, lamentablemente, uno de los vigilantes resultó herido.

“El primer impacto me da en mi mano derecha, el segundo disparo me rozó la chaqueta y el tercero si me entró en la pierna”, precisó.

Reconstrucción de los hechos

Una moto sospechosa alertó al vigilante canino, que custodia una de las entradas de la Universidad Javeriana, sobre un posible intento de robo. La mujer víctima del asalto, tan pronto se baja de un taxi, fue arrastrada por el delincuente por la carrera 5ª con calle 42; mientras una camioneta que iba pasando prefiere salir de la escena. El vigilante, sin pistola, pero con una pastora belga entrenada y con bozal, los enfrentó.

El asaltante siguió ensañado en quitarle el bolso a la mujer de 27 años, a quien la venia siguiendo desde el barrio Galerias, sin importar la persistencia del vigilante de impedir el robo.

En el intercambio de disparos, dos vigilantes resultaron heridos. El gerente de la empresa de vigilancia aseguró que por las heridas que les dejó el arma usada por los delincuentes es de fuego y no traumática como aseguran las autoridades.