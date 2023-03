Avanza en Bogotá StartCo, la subasta de startups más grande de Sudamérica

StartCo, el aliado estratégico y conexión entre statups, empresas e inversionistas; está en Bogotá con un gran evento que busca que emprendedores:

Crear relaciones estratégicas con grandes corporativos

Financiarse bien sea por deuda o por inversión

Mapear todo el ecosistema de emprendimiento.

Este espacio, que se lleva a cabo el 16 y 17 de marzo en el pabellón 10 al 14 de Corferias, cuenta con una muestra de statups, ronda de inversión, lean meetings e inspire pitch.

“Estamos muy contentos de estar acá en StartCo, poder estar auspiciando este evento el que creemos que es el mayor evento que junta a startups e inversores en la región y muy contentos de seguir generando interacciones entre inversores y compañías para seguir creciendo el ecosistema”, señaló Agustín Rotondo, director regional de Wayra para Hispanoamérica.

La ministra de las TIC, Sandra Urrutia, asistió al primer día de StartCo e invitó a los emprendedores a ser aliados del Gobierno del cambio en la meta de cerrar la brecha digital.

"Quiero que ustedes me ayuden a conectar el país; bienvenidas todas esas ideas, esos proyectos concretos que nos permitan llegar a las economías populares que nos están esperando, a las comunidades en la ruralidad, a esos jóvenes que no ven hoy en día una esperanza; nosotros debemos mostrarles que con la tecnología se pueden hacer grandes cosas. Quiero que me rodeen y me ayuden a llegar los territorios y a cerrar brechas".