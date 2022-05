Expareja de Luis Guillermo Gutiérrez: “Me decía que iba a matar a mi hijo”

Hace varios días se conoció en Bogotá un terrible caso de violencia intrafamiliar por cuenta de una brutal golpiza que recibió una mujer en estado de embarazo.

La víctima fue identificada como Natalia Rendón, quien resultó violentamente agredida por su pareja, Luis Guillermo Gutiérrez.

El hombre fue capturado por las autoridades y en las últimas horas la Fiscalía General de la Nación logró que se le fuera impuesta una medida de detención domiciliaria.

Según información, los hechos se registraron el pasado 23 de marzo luego de que Luis Guillermo compartiera con unos amigos. Cuando los conocidos de Gutiérrez abandonaron el lugar, Natalia le hizo un reclamo que desató su furia y fue entonces cuando inició el brutal ataque.

La mujer, con cinco semanas de gestación, aseguró que recibió patadas y golpes por parte de su esposo.

El desgarrador testimonio de Natalia Rendón, víctima de maltrato intrafamiliar

Natalia aseguró que Luis al principio le decía que la amaba, que era la mujer perfecta, pero que ya casados, la hizo vivir un infierno.

“Me decía, no Natalia, tú ya eres una mujer casada y no hables más con esta mujer. Luego, cuando me di cuenta, yo ya no tenía amigos. Terminó peleando con todos mis hermanos entonces yo ya no hablaba más con mis papás. Yo prefería estar dormida porque cuando me despertaba, él estaba ahí para decirme lo mala mujer que era yo”, señaló.

Entre lágrimas y con dolor aseguró que, con el tiempo, se acostumbró a las amenazas de su compañero, hasta que atentó contra ella en pleno embarazo. Ella tenía 5 meses de gestación cuando todo ocurrió.

“Él empieza a batir el puño y me dice no me molestes más porque si no mato a tu hijo y te reviento al niño y me tira una patada en el estómago. Yo caigo y me pongo en posición fetal y él me empieza a escupir, me empieza a jalar el pelo, me empieza a seguir pateando por todas partes, me llena las piernas de morados”, añadió la víctima.

Natalia asegura que en total duró internada 22 días en la clínica Country, 15 de ellos en UCI.

Su historia clínica describe el tratamiento médico y sicológico que debe llevar por el riesgo obstétrico extremo debido al maltrato físico y psicológico al que fue sometida.

Hoy el padre de su hijo está detenido, pero dice que eso no la hace sentir segura debido a la actitud que tuvo Gutiérrez en la audiencia dentro del proceso que se cursa por intento de feminicidio.

“Donde él sale comiendo pizza, tomando café, hablando por celular y se empieza a cortar las uñas en plena audiencia”, agregó.

Por el momento, Natalia espera que la justicia se haga presente, que su esposo reciba un castigo ejemplar y que las últimas semanas de su embarazo sean tranquilas.

“Me preocupa que él siempre se ufanaba de tener mucho poder porque él conocía a todo el mundo y que a él nunca le iba a pasar nada porque él es Guillermo Gutiérrez y a mí me iba a pasar todo lo que él quisiera que me pasara porque yo soy la muerta de hambre Natalia Rendón”, añadió.

