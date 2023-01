"Yo siento como madre que fue él": mamá de Valentina Trespalacios sobre su asesinato

El asesinato de Valentina Trespalacios deja muchos interrogantes sin resolver. La joven de 21 años fue encontrada en un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en Bogotá. La última persona que estuvo con ella fue su pareja, un hombre de nacionalidad estadounidense que según su madre tenía comportamientos celosos y controladores. Este sujeto salió del país hacia Panamá, poco tiempo después de que su novia fuera encontrada sin vida.

El dictamen de Medicina legal habla de que su muerte habría sido violenta, tipo homicidio. La causa sería asfixia mecánica mediante elemento, al parecer una cuerda, el cuerpo además presentaba 5 surcos de presión en el cuello y múltiples hematomas provocadas con objeto contundente.

Este estremecedor caso es investigado por las autoridades y varias pistas claves están puestas sobre la mesa. La primera, un vehículo de color gris en el que la joven se habría montado en sus últimas horas de vida y que aparece en las grabaciones cerca del contenedor en el que fue encontrada la joven, la segunda un computador que contendría los últimos mensajes que la joven intercambió antes de ser asesinada. Las autoridades analizan la evidencia y ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita esclarecer el caso.

Noticias RCN estableció comunicación con la familia de la víctima. Su madre, Laura Hidalgo, señala que su pareja es el responsable del crimen.

¿Cómo conoció valentina a John, el novio?

Mi hija Valentina lo conoció en su medio como DJ. Este hombre quiso conquistarla y pues ella solo se dejó enamorar del porque aparentemente él era un hombre bueno, no parecía que tuviera el corazón para hacerle daño a mi hija.

¿En algún momento usted supo de algún episodio de celos, de peleas o agresiones por parte de este hombre hacia su hija?

Él la celó en un momento, en diciembre del año pasado, porque mi hija tenía unos premios de DJ y él le hizo un show de celos al día siguiente porque un hombre se le había acercado. Allí él le reveló que le puso un investigador y por eso se había enterado. Ella le dijo que por qué no confiaba en ella si conocía su familia y si siempre hablaban por videollamada.

¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hija?

El día viernes ella me dice ‘mamá, voy a recoger mis cosas y me voy a ir a vivir al apartamento con John’. El sábado ella me envía un mensaje y luego habla con su hermano hasta media noche por videollamada. Mi niño fue el último que la vio con vida.

¿Por qué dice que él la mató?

Yo siento como madre que fue él porque desapareció la misma noche que me llama el CTI a decirme que me presente en las instalaciones de Medicina Legal para reconocer el cuerpo de mi hija. Tratamos de comunicarnos con él, pero nos bloqueó de Instagram y de WhatsApp.

¿Cuál es llamado a las autoridades para que agilicen la investigación?

Pido a las autoridades de Colombia que por favor este caso no se quede en el olvido, le pido a la Fiscalía y al Gobierno que por favor emitan una orden para que le den captura a este hombre.