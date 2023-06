Gestores de Transmilenio reciben a diario insultos y golpes por parte de usuarios del sistema

Los gestores de Transmilenio son los encargados de guiar y sensibilizar culturalmente a los cientos de usuarios que se movilizan en el sistema. También deben evitar problemas de convivencia.

Kelly Ortiz, gestora en el sistema, explica su labor en estos articulados. “Nosotros hacemos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a los usuarios y que ellos vean en nosotros un punto de apoyo, que ellos vean que allí hay alguien y puedan acercarse a preguntar y decir ‘necesito apoyo y todo eso’, es lo que nosotros hacemos”.

¿Qué hacen los gestores de Transmilenio?

Esta es una tarea compleja, que algunas personas no comprenden. Otra trabajadora de esta misma área, identificada como Karen, cuenta cómo fue irrespetada por intentar sensibilizar a un colado. “Estábamos en el Portal Usme y solo por sensibilizar a una persona y decirle que había que pagar el pasaje, me agredió, me empujó, me tiró al piso y se me pelaron las rodillas. Fue bastante horrible y la gente se vino contra mí, nos gritaban cosas horribles”.

“Acá no solo yo, muchos compañeros nos hemos visto en muchas situaciones incómodas como acoso o palabras que uno dice “wow”. Le dicen a uno una cantidad de cosas por solo pedir que cancelen el pasaje”, narra Kelly.

Preocupante reporte de Transmilenio sobre agresiones a sus trabajadores

Este año Transmilenio ya contabiliza más de mil agresiones verbales y 98 casos de trabajadores que han sido atacados físicamente.

Andrés Nieto, asesor de seguridad del sistema, habla sobre las medidas que está tomando la compañía al respecto. “Los reguladores tienen un proceso de formación para el manejo de tensión, conflicto y crisis; sin embargo, hay ciudadanos que llegan con la violencia directa y por eso están las autoridades que llevan 33 capturas de agresores, 44 investigaciones en curso y 7 personas con medida privativa de la libertad que pueden llegar hasta los 3 años”.

Pese a estos episodios, los gestores son trabajadores dedicados y apasionados por su labor. “Realmente amo lo que hago. Lo mío es el trabajo social y todo esto me gusta, sensibilizar, estar con las personas. Es gratificante hacer lo que te gusta”, dice Kelly.