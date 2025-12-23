Hombres armados secuestraron a una enfermera en Aguascalientes, Ocaña: esto se sabe

Un nuevo caso de secuestro se registró en el sector de Aguas Calientes, zona rural del municipio de Ocaña, Norte de Santander. La víctima fue identificada como Andrea Rodríguez Rueda, de 35 años, quien trabaja como enfermera. Según versiones preliminares, varios hombres armados la obligaron a subir a un vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido.

“El Gaula viene realizando las investigaciones frente a este posible secuestro que se registró en zona rural de Ocaña. Se desconocen los autores de lo sucedido. Las autoridades están dialogando con los familiares para conocer si era víctima de amenazas”, explicó este martes a La FM el coronel Hugo Guerrero.

Segunda mujer secuestrada en menos de 15 días

Este hecho se suma al secuestro de Neira Ramírez, joven de 23 años y estudiante de Contaduría de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, ocurrido a finales de noviembre. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

Autoridades intensifican operativos en la región

Las autoridades han reforzado los operativos en la zona rural de Ocaña y mantienen comunicación con las familias de las víctimas para esclarecer si existían amenazas previas.

El Gaula de la Policía y el Ejército trabajan de manera conjunta para dar con los responsables y garantizar la seguridad en un municipio golpeado por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales.