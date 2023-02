Usuaria denunció ser abusada y robada por conductor de transporte por aplicación

Un reprochable caso se conoció en las últimas horas en el municipio de Soacha, Cundinamarca, en donde una usuaria denunció ser víctima de robo por parte del conductor de un servicio de transporte por aplicación. La usuaria aseguró que el sujeto también la abusó sexualmente y pide que las autoridades lo identifiquen y judicialicen.

Fueron horas de drama para una joven que salió de su trabajo en un bar sobre las dos de la mañana, momento en el que solicitó un servicio de transporte entre los barrios del León 13 y la Despensa.

Laura Barreto, víctima del abuso, habló con Noticias RCN y expuso lo que fue el trágico momento que tuvo que vivir en el que un sujeto la abusó sexualmente y le quitó sus pertenencias.

“Yo me monto en la moto y le indicó la ruta. El coge otra ruta y yo le indico que por ahí no era entonces él acelera la moto y me llevó a un lugar entre los Olivos y La María, había un caño, era un potrero. Él me baja de la moto y me dice que le pase todas las pertenencias”, narró inicialmente.

Lastimosamente, el reprochable episodio no terminó ahí, pues la víctima aseguró que también fue abusada sexualmente. “Me empieza a tocar en mi zona íntimas y me dice que si tenía relaciones sexuales con él me devolvían mis cosas y yo le dije que no y empecé a llorar”, agregó.

El hombre escapó y la mujer pidió ayuda a las autoridades para dar con su paradero y su captura.

“Yo me comuniqué con Picap y ellos no me brindaron la información acerca de las placas y dijeron que ellos no podían colaborarme brindándome ninguna información”.

Por su parte, la aplicación se pronunció y aseguró que el conductor fue suspendido al conocer el caso: “Hemos suspendido de manera inmediata la cuenta del piloto asociada a la app", escribieron en un comunicado los dirigentes de la aplicación.

Un caso similar vivieron dos mujeres en Ciudad Bolívar, en Bogotá, luego de que un hombre presuntamente las tocara abusivamente después de desorientarlas con una sustancia alucinógena.

En total son 640 denuncias en Cundinamarca y más de 5 mil casos en Bogotá por agresión sexual reportaron las autoridades en 2022.