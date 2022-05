La terrorífica situación que se vive en cambuches al norte de Bogotá

Bogotá sigue presentando constantes hechos de inseguridad diariamente y en esta oportunidad se ha conocido una terrorífica situación que se vive al norte de la capital colombiana, en donde varios transeúntes de la zona han denunciado ser víctimas de robos y hasta de violaciones por parte de sujetos que se quedan en cambuches.

Sobre la carrera séptima con calle 210, en la localidad de Usaquén, una banda delincuencial se esconde en cambuches sobre la zona con el propósito de interceptar a los ciudadanos que recorren el sector y asaltarlos; incluso algunos han denunciado ser víctimas de abusos sexuales por parte del grupo criminal.

La unidad investigativa de El Tiempo ha dado a conocer algunos testimonios de personas que han sido robadas en dicha zona, en donde estos personajes se esconden con cuchillos y tubos afilados para torturar y robar a los ciudadanos. Según indicaron, por lo menos en dos oportunidades han violado sobre la Autopista Norte, cerca al peaje de los Andes.

Robos en autopista Norte

El primer testimonio fue de Sebastián Ramírez, un joven de 19 años que fue víctima de robo al salir de su trabajo sobre las 11 de la noche. “Me puso un puñal en el pecho. Otro, me agarró de los pies y el tercero me rompió la maleta. Traté de quitar el cuchillo, pero me cortaron un dedo”, indicó el hombre que logró huir de estos sujetos después de ser asaltado.

Violación en cambuches

Sin embargo, este no es el caso más complicado que se ha presentado en dicha zona. El pasado 20 de febrero una joven de no más de 20 años fue interceptada por la misma banda y algunos hombres la tiraron al piso, le amarraron los pies y manos con los propios cordones de sus zapatos y finalmente fue violada mientras era amenazada con armas blancas si se llegaba a resistir ante la situación.

Liliana Fernández también fue víctima de este grupo, con el que las autoridades no habían hecho mayor cosa.

Esta mujer se movilizaba tranquilamente en su bicicleta por la zona, cuando fue interceptada, amenazada con arma de fuego y obligada a entregar sus claves y cuentas bancarias. Tras esos sucesos, también fue trasladada a un lugar con menos frecuencia de personas y fue abusada sexualmente.

Las autoridades se dieron a la tarea de llegar al lugar, en donde desmontaron varios cambuches y encontraron cédulas, fotografías y morrales de las víctimas de robo.

“Por lo general, son venezolanos que no tienen un estatus migratorio legal. Posiblemente, las personas que cometieron los delitos en el sector pueden ser de una banda organizada. Al momento no tenemos personas identificadas”, dijo un investigador para el medio anteriormente mencionado.

De acuerdo con El Tiempo, esta banda ya viene operando desde hace varios meses y ya hay seis personajes documentados y 13 en investigación.