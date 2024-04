100 días de gestión: “Encontré una ciudad desarticulada en seguridad”, Carlos F. Galán, Alcalde de Bogotá

En plena llegada de los 100 días de gestión de Carlos F. Galán al frente de la alcaldía de Bogotá, un tema, que toca a todos los bogotanos, se asoma y preocupa: la inminente decisión del racionamiento de agua, esto debido a que los embalses se encuentran secos en consecuencia al fuerte verano que ha sufrido el país entero.

En entrevista con nuestro Director de Noticias, José Manuel Acevedo, el alcalde de la capital del país contó cómo han sido estos primeros 100 días de gobierno, y cuáles son sus retos principales para lo que se viene.

José Manuel Acevedo: ¿Por qué estamos en este punto de Bogotá (Ciudad Montes)?

Carlos Fernando Galán: Se declaró el bosque urbano de Ciudad Montes, es un bosque urbano de más de 6 hectáreas; estamos en la localidad de Puente Aranda y esta es una localidad con problemas de calidad del aire históricas.

J.M.A: ¿Ciudad Montes, en términos de calidad de aire, implica un reto enorme?

Adriana Soto, Secretaria de Ambiente de Bogotá: Esta es una declaratoria que fue promovida por la comunidad, que inspira a otras comunidades a hacer el mismo proceso, y por supuesto el distrito atendiendo un llamado a la comunidad para crear estos oasis de vida.

J.M.A: 100 días se dicen fácil, pero ha pasado de todo. ¿Qué pasa con el tema del racionamiento de agua?

CFG: El mes de marzo fue el más seco en mucho tiempo, entonces agravó más el fenómeno del niño, y particularmente el impacto que tiene eso en los embalses. Tenemos un nivel de los embalses de ‘chuza’ y San Rafael que es el menor desde que se contruyeron. Esto tiene un impacto. Nos obliga a tener medidas restrictivas.

Desde enero se lanzó el mensaje: “tenemos que ahorrar agua”. Tal vez pudimos haber dicho mucho más. Acá lo que hay que entender es que nos tenemos unir todos. Todo se agravó con lo que ha pasado en marzo. La ciudadanía tiene que ayudarnos.

Ciudadanos le preguntan a Carlos F. Galán por el racionamiento

Alirio Gómez, Junta de acción comunal de Camelia Sur: Estamos preocupados ¿desde cuándo se va iniciar el racionamiento, y qué va pasar con los que no tenemos tanques?

CFG: Esto va ser un trabajo en conjunto con la ciudadanía y todos tenemos que aportar. Nosotros vamos anunciar medidas exactas en cuanto a horarios y zonas el próximo lunes. Va ser zonal y con horarios.

J.M.A: ¿Por cuánto tiempo?

CFG: Eso es lo que estamos analizando. Por ahora es que cada zona tenga un racionamiento de un día, cada diez. Todo depende de la capacidad operativa del acueducto. Lo ideal sería ser cortes cortos. No es un proceso fácil.

Institucionalmente, el distrito tiene que dar ejemplo, y trabajar todos en ese sentido. Tenemos que trabajar con el sector privado. No podemos cargar todo al ciudadano de a pie.

J.M.A: ¿Qué pasará con los colegios?

CFG: En el distrito la mayoría de colegios cuentan con las herramientas como tanques para poner racionar mejor. En los que no ocurra esto, trabajaremos para poderles llevar agua.

J.M.A: Parece que al gobierno nacional no le parece tan grave, como a usted, lo que está pasando, o no lo suficiente para llevarnos al racionamiento.

CFG: Aquí lo que tenemos es una situación crítica, en cuanto a Bogotá. Con temas de consumo. En cuanto a la energía, aún no es tan crítica, pero hay temas que tenemos que abordar, porque Bogotá tiene un reto en cuanto a la capacidad de transmisión de las redes. Necesitamos de más vías para mover la energía. La situación en crítica en Bogotá.

William Rodríguez, líder comunal, aprovechó el momento y le preguntó a Carlos Fernando Galán por el tema de seguridad.

WR: ¿Qué se estrategia van a implementar para devolvernos la seguridad a los bogotanos?

CFG: Hemos logrado en este primer trimestre del año que nos entreguen 900 policías más a la ciudad. Ellos tienen un plan que se llama el “plan 20 mil”, que consiste en que el pie de fuerza crezca en este número a nivel nacional, y una parte de esa va ser para la capital.

Bogotá camina segura, nuestro programa, ya está en pie. Pero tenemos limitaciones de presupuesto porque esto ya venía firmado. Yo encontré una ciudad desarticulada, policía por un lado, fiscalía por otro, administración por su lado. Todos peleados. Esta semana entregamos resultados en Usme. 13 personas capturas.

J.M.A: ¿Cómo va el tema de los más buscados?

CFG: Hemos capturado a más de 7800 personas, en estos tres meses. Cerca de 80 diarias. Estamos avanzando, no es suficiente, pero estamos trabajando en eso. De los 25 más buscado, hemos capturado a 12.

J.M.A: Un grupo de 200 personas le mandaron una carta a usted sobre el tema de los espacios libres de droga ¿Cómo va eso?

CFG: Yo mismo dije, tenemos que avanzar ya en una regulación sobre este tema. Hoy tenemos más restricción en consumo de sustancias psicoactivas que en otras ciudad. El año pasado hubo más de 70 mil comparendos. No se trata de sacar un nuevo decreto. Hemos desarticulado organizaciones grandes del narcotráfico. El énfasis debe ser esto último.

Diana Maldonado, de la Junta de acción de Camelia Sur, le consultó sobre el metro al alcalde Galán.

CFG: Bogotá lleva 80 años detrás de construir una primera línea del metro, y es la primera que tenemos un proyecto financiado, contratado y en ejecución. Echarlo para atrás sería un error. Esta obra tiene retos, y tenemos un avance muy importante. En el primer trimestre del 2026 veremos las primeras pruebas en 5,7 kilómetros del viaducto.

J.M.A: ¿El tema de la salud?

CFG: Capital Salud no debería ser intervenida. Pero no sé qué hará el gobierno. Tener a medio país en EPS intervenidas, es preocupante. No tenemos una claridad de lo que quiere el presidente.

J.M.A: ¿Cómo va esa relación con el gobierno nacional?

CFG: En el caso de Gustavo Bolívar no deberíamos engancharnos, deberíamos trabajar juntos. Le hago un llamado a que nos articulemos por el bien de la ciudad. La gente espera resultados, no peleas en Twitter.

J.M.A: ¿Cuál ha sido lo más injusto con usted en estos 100 días?

CFG: Cuando tuve apendicitis, pero fueron los 15 días en los que mejor pude trabajar. No tenía eventos.

J.M.A: ¿Qué no lo ha dejador dormir?

CFG: El informe del día anterior por parte de la policía. En ese momento es complejo por el tema de la seguridad.