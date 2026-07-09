Menor estuvo 20 días desparecida tras ser raptada en el sur de Bogotá: logró escapar y su madre reveló detalles

El 30 de julio de este año comenzó una pesadilla para una familia de Bogotá. Esto, luego de que una adolescente de 15 años saliera de su vivienda en el barrio Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar y desapareciera sin dejar rastro alguno.

Su madre recuerda con precisión la hora en la que tuvo el último contacto normal con su hija: las 4:09 de la tarde.

Según relata, la joven había salido con la intención de visitar a una amiga, pero, de acuerdo con lo dicho, durante el trayecto habría sido drogada y posteriormente trasladada en un vehículo.

Pasaron 20 días sin que su familia supiera dónde estaba.

¿Qué pasó después de que la menor salió de su casa?

Según el testimonio de la madre, la adolescente tomó un bus del SITP y le dijo que se dirigía hacia la vivienda de una amiga, cerca del sector de Tres Esquinas, en Sierra Morena.

La joven alcanzó a bajarse del vehículo y caminó algunos metros. Después, según lo que posteriormente le contó a su madre, no recuerda qué ocurrió durante un periodo de tiempo.

Cuando recuperó parcialmente la conciencia, se encontraba dentro de un automóvil. La adolescente habría alcanzado a identificar a un hombre en el vehículo, antes de volver a quedarse dormida.

Cuando despertó nuevamente, ya estaba en un lugar completamente desconocido, rodeado de árboles y alejado de la zona urbana. Su familia asegura que fue allí donde comenzó el cautiverio.

¿Qué recuerda la menor cuando despertó?

La adolescente habría despertado amarrada y, según el relato de su madre, recibió una explicación aterradora sobre lo que supuestamente había ocurrido.

Le dijeron que había sido “vendida”.

La menor también contó que en el lugar había otras tres niñas y dos hombres, aunque en algunos momentos llegaban más personas.

De acuerdo con el testimonio familiar, durante los días que permaneció allí habría sido sometida a violencia y abuso, además de recibir instrucciones relacionadas con el manejo de armas.

La familia asegura que la menor fue obligada a aprender a disparar y a seguir órdenes mientras permanecía privada de su libertad.

¿Qué vivía la familia mientras la menor estaba cautiva?

Mientras la adolescente permanecía desaparecida, en Bogotá comenzaba una búsqueda desesperada, pero la incertidumbre tuvo un momento inesperado cuando recibió un mensaje a través de WhatsApp desde el teléfono de su hija.

De todos modos, había algo que no encajaba. La madre recuerda que la persona que aparecía en las comunicaciones parecía ser su hija, pero la voz no era la misma que ella reconocía.

Yo decía que no escuchaba la voz de esa porque yo sentía que no era mía.

La familia permaneció durante días tratando de obtener información sobre el paradero de la adolescente, mientras las autoridades avanzaban en su búsqueda.

¿Cómo logró escapar?

Después de permanecer 20 días en cautiverio, la adolescente logró escapar. De acuerdo con el relato entregado por su familia, caminó durante todo un día y parte de la noche, avanzando entre la vegetación y tratando de encontrar algún lugar donde pudiera pedir ayuda.

Sin conocer el territorio y prácticamente a ciegas, continuó caminando hasta llegar a una finca. Allí finalmente encontró personas que pudieron auxiliarla y dar aviso a las autoridades.

Ahora, aunque el regreso significó un alivio para sus familiares, recuperar la libertad no significó que la pesadilla hubiera terminado, pues la adolescente está enfrentando las consecuencias emocionales de lo ocurrido.

Uno de los principales efectos que ha identificado su familia es el miedo a volver a salir a la calle.