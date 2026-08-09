Confirman la muerte de la joven corredora que había sido trasladada de urgencia de la Maratón de Medellín

Durante la competencia del pasado domingo 6 de septiembre, una joven de 20 años, identificada como Juliana, sufrió una grave emergencia de salud mientras participaba en la distancia de 21 kilómetros de la Maratón de Medellín.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades y posteriormente confirmada por la organización del evento, la corredora recibió atención médica luego de presentar una complicación durante el recorrido. Los equipos de emergencia activaron los protocolos establecidos y, tras brindarle los primeros auxilios, fue trasladada a un centro asistencial.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció.

Alcalde de Medellín se había pronunciado por las dos emergencias ocurridas en la Maratón de Medellín

Antes de que se confirmara el fallecimiento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, había informado sobre las emergencias médicas registradas durante la competencia y pidió a los ciudadanos elevar oraciones por la salud de los corredores afectados.

Según la información publicada por el mandatario en su cuenta de X, Juliana, de 20 años, había presentado un paro cardiaco durante la carrera.

En el mismo mensaje, Gutiérrez también se refirió a otro participante, identificado como Mario Alberto, de 39 años, quien sufrió convulsiones asociadas, según el reporte entregado, a antecedentes de epilepsia.

En ese momento, la prioridad de los organismos de atención era estabilizar a los dos corredores y garantizar su traslado y atención médica.

Maratón de Medellín confirmó la muerte de una de sus corredoras

Tras conocerse el fallecimiento de la joven, la organización de la Maratón de Medellín emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia y confirmó que durante la competencia se activaron los protocolos de atención establecidos para responder a la emergencia.

La organización señaló que la corredora fue atendida en el lugar y posteriormente llevada a un centro asistencial, donde finalmente murió.

"Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza", señaló la Maratón de Medellín al lamentar la pérdida de una de sus participantes.

La entidad también aseguró que en este momento su prioridad es acompañar a los familiares y seres queridos de la joven, además de respetar el duelo que atraviesan.