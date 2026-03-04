CANAL RCN
Colombia

Más de 20 mascotas quedaron a su suerte en Bogotá tras la muerte de su cuidador

El conmovedor hecho ya ha alarmado a la comunidad, quienes solicitan ayudas para reubicar y proteger a los animales.

Foto: TikTok @milaaapp
Foto: TikTok @milaaapp

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
12:23 p. m.
Un reciente caso, difundido en redes sociales, ha generado gran consternación entre la comunidad de la localidad de Engativá, en Bogotá, donde una ciudadana reportó la muerte de un rescatista que tenía bajo su cargo a aproximadamente 22 mascotas.

¿Cómo se encuentran los animales?

Según el relato, difundido en TikTok, el hombre solía disfrutar del sol todas las mañanas en compañía de sus mascotas por lo que dichas escenas fueron grabadas en reiteradas ocasiones. No obstante, en la semana más reciente, se reportó la muerte del sujeto, identificado como Iván Guevara, por lo que ahora sus mascotas se encuentran buscando hogares definitivos.

Pese a que todos los peluditos se encontraban resguardadas en el hogar de Iván, algunos de estos fueron encontrados en presunto estado de desnutrición y con varias afectaciones en su salud. Este grupo de mascotas se encuentra compuesto por caninos mayores, cachorros y una hembra en estado de embarazo.

Más allá de juzgar, lo que queremos hacer ahora es ayudar a los perritos que él tanto amó, pero faltan más manos. Iván se fue amándolos independientemente de cualquier cosa, explicaron las mujeres en el video.

Ante esta situación, las ciudadanas se encuentran necesitando hogares de paso urgentes para atender la necesidad de estas mascotas. Así mismo, se buscan posibles adoptantes o fundaciones que puedan hacerse cargo, pues una de las mascotas ya perdió la vida.

Según la más reciente actualización del caso, dos de estos ya consiguieron hogar. Sin embargo, todavía 19 mascotas buscan ser reubicadas prontamente.

¿Cuáles son las ayudas que se requieren?

Según el relato de la mujer, actualmente se requieren cobijas, juguetes, alimento, vacunas, camas y demás recursos económicos para poder acceder a consultas médico-veterinarias con el objetivo de atender la condición de salud que algunos de los peludos presentan.

En un reciente video, entre la ciudadana y el activista Andrés Preciado, también se mencionó que la Alcaldía local de Engativá había donado, al parecer, alimento para las mascotas que se encuentran allí. No obstante, la mujer manifestó que dicha donación, presuntamente, no se había hecho.

