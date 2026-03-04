Registrador responde al presidente: software electoral es el mismo que eligió mandatarios en las últimas décadas

En el marco de las elecciones del 8 de marzo en las que se elegirá un nuevo Congreso de la República y se votarán las consultas interpartidistas, las autoridades entregaron un nuevo balance del Plan Democracia que busca una jornada electoral transparente y segura.

RELACIONADO Tres candidatos víctimas de atentados revelan la crudeza de la violencia electoral en plena campaña

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, advirtió que se busca frenar la corrupción y la compra de votos. El funcionario también destacó la creación de un puesto de mando unificado cibernético para monitorear intentos de ataque digital contra la Registraduría y prevenir campañas de desinformación. Según explicó, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional pondrán a disposición sus capacidades tecnológicas para proteger la infraestructura electoral.

RELACIONADO Ordenan al CNE revisar posible caso de trashumancia electoral en Guaviare

Más testigos y auditores para fortalecer la vigilancia

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, subrayó la importancia de la confianza ciudadana en el proceso y resaltó el aumento significativo de la vigilancia: “Se está pasando de algo más de 200 mil testigos electorales que hubo en el último proceso electoral hasta ahora a más de 750 mil”.

Asimismo, informó que los partidos políticos contarán con cerca de 10 mil auditores, frente a los 200 que participaron en elecciones anteriores.

Rodríguez insistió en que las impugnaciones son válidas cuando existen dudas, pero recordó que deben tener un carácter excepcional. También destacó que, por primera vez, se publicarán las tres actas de cada mesa y los testigos podrán fotografiarlas, lo que refuerza la transparencia.

Registraduría defiende el sistema y auditorías internacionales

Por su parte, el registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la legitimidad del software electoral, utilizado en las últimas décadas para elegir presidentes. Explicó que el preconteo no constituye resultados oficiales, sino datos preliminares que permiten dar tranquilidad democrática y agilidad informativa.

Reynaldo señaló que desde principios de año se adelanta una auditoría internacional sobre los sistemas de preconteo, escrutinio y divulgación, y que recientemente se congeló el código fuente para garantizar que no haya modificaciones antes de la jornada electoral: “Ese proceso entregó unas claves que se le suministraron a los órganos de control, a la observación internacional y a los partidos políticos”.

Con estas medidas, las autoridades buscan blindar el proceso electoral frente a riesgos de fraude, presiones ilegales y desinformación, reforzando la confianza ciudadana en la transparencia de los comicios.