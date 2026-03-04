VIDEO | Policía incautó nueve animales silvestres en zona rural de Calima El Darién

La Policía Valle del Cauca logró la incautación de nueve ejemplares de fauna silvestre que permanecían en cautiverio en zona rural del municipio de Calima El Darién.

Durante el procedimiento fueron rescatados un ocelote, tres monos aulladores, tres guacamayas azules y dos loros orejiamarillos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad ambiental competente para su respectiva valoración médico-veterinaria, atención especializada y proceso de rehabilitación, con el propósito de garantizar su bienestar y, de ser viable, su retorno seguro a su hábitat natural.

Acciones para salvaguardar la biodiversidad en Valle del Cauca

“Estos operativos obedecen a los controles permanentes que venimos realizando para fortalecer la seguridad rural y la protección ambiental en el Valle del Cauca (...) Con ello ratificamos nuestro compromiso con la protección del capital natural y continuaremos desplegando acciones para salvaguardar la biodiversidad del departamento”, indicó el mayor Jhon Ramírez, jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Valle.

Llamado a la ciudadanía para denunciar el tráfico ilegal de animales silvestres

La Policía Nacional reitera su compromiso con la defensa y preservación de la biodiversidad del territorio vallecaucano e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre, delito que atenta contra el equilibrio de los ecosistemas.