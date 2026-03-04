CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Policía incautó nueve animales silvestres en zona rural de Calima El Darién

Los animales se encuentran bajo valoración médico-veterinaria, atención especializada y proceso de rehabilitación.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
10:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Valle del Cauca logró la incautación de nueve ejemplares de fauna silvestre que permanecían en cautiverio en zona rural del municipio de Calima El Darién.

Radican proyecto que prohibiría la explotación de los perros de “vigilancia privada” en todo el país: ¿en qué consiste?
RELACIONADO

Radican proyecto que prohibiría la explotación de los perros de “vigilancia privada” en todo el país: ¿en qué consiste?

Durante el procedimiento fueron rescatados un ocelote, tres monos aulladores, tres guacamayas azules y dos loros orejiamarillos, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad ambiental competente para su respectiva valoración médico-veterinaria, atención especializada y proceso de rehabilitación, con el propósito de garantizar su bienestar y, de ser viable, su retorno seguro a su hábitat natural.

Pareja habría lanzado a una perrita desde un balcón en Medellín tras una acalorada discusión: esto se sabe
RELACIONADO

Pareja habría lanzado a una perrita desde un balcón en Medellín tras una acalorada discusión: esto se sabe

Acciones para salvaguardar la biodiversidad en Valle del Cauca

“Estos operativos obedecen a los controles permanentes que venimos realizando para fortalecer la seguridad rural y la protección ambiental en el Valle del Cauca (...) Con ello ratificamos nuestro compromiso con la protección del capital natural y continuaremos desplegando acciones para salvaguardar la biodiversidad del departamento”, indicó el mayor Jhon Ramírez, jefe Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Valle.

Animalista recibe comparendo por realizar jornada de esterilización en la calle: ¿qué dice la ley?
RELACIONADO

Animalista recibe comparendo por realizar jornada de esterilización en la calle: ¿qué dice la ley?

Llamado a la ciudadanía para denunciar el tráfico ilegal de animales silvestres

La Policía Nacional reitera su compromiso con la defensa y preservación de la biodiversidad del territorio vallecaucano e invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de fauna silvestre, delito que atenta contra el equilibrio de los ecosistemas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

Sicario de ‘Los Pepes’ y presunto asesino de una niña en Baranoa, cayó al matar a un hombre en billar de Bogotá

Norte de Santander

Capturan en Villa del Rosario a alias Moisés, presunto integrante del Tren de Aragua

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Familia madrugó para viajar y terminó encañonada y robada por hombres armados en Bogotá

Otras Noticias

La casa de los famosos

Comunicado del equipo de Juanda Caribe habla sobre su polémica: ¿se retirará del juego?

El grupo de trabajo del humorista se pronunció ante la reciente polémica en La Casa de los Famosos Colombia.

Fluminense

Julián Millán ya es jugador de Fluminense: detalles del fichaje del defensor colombiano

Julián Millán fue presentado como nuevo jugador de Fluminense. Conozca los detalles del fichaje, cuánto pagó el club brasileño y cómo se dio su salida de Nacional de Uruguay.

Dólar

Dólar en Colombia sorprende y toca precio que hace meses no se veía: así está hoy 4 de marzo

Medio oriente

Guerra en Medio Oriente deja mil muertos en cinco días mientras Trump ofrece escoltar petroleros en Estrecho de Ormuz

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México