Día cívico decretado por presidente Petro cambia fechas de impuestos: advertencia de la DIAN

El día cívico decretado por el presidente Gustavo Petro para el tercer viernes de abril también tendrá efectos en algunos plazos tributarios en Colombia.

Así lo confirmó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante un comunicado en el que explicó cómo se ajustarán varios vencimientos del calendario tributario en 2026.

La entidad señaló que la medida impactará directamente las obligaciones fiscales que estaban programadas para esa fecha o para los días posteriores. Esto se debe a que el día cívico cambia la condición del viernes 17 de abril de 2026, que pasa a ser considerado como no hábil para las entidades del orden nacional.

Día cívico del 17 de abril moverá fechas del calendario tributario

De acuerdo con la DIAN, el cambio se da en aplicación del Decreto 500 de 2024, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el tercer viernes de abril como día cívico.

En consecuencia, cuando el vencimiento de una obligación tributaria coincida con esa fecha, el plazo se trasladará automáticamente al siguiente día hábil, según lo establece el Decreto 2229 de 2023, que regula el calendario tributario.

La entidad explicó que los términos fijados para estas obligaciones se cuentan en días hábiles, por lo que al declararse no hábil el viernes 17 de abril de 2026, los plazos se ajustarán de manera consecutiva.

Esto significa que no solo se corre el vencimiento previsto para ese día, sino también los posteriores, generando un efecto acumulativo en el calendario de obligaciones fiscales.

Impuestos y declaraciones que se verán afectados

Entre las obligaciones tributarias que tendrán modificaciones en sus fechas están la declaración y pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes correspondiente al año gravable 2025.

También se verán impactadas otras responsabilidades fiscales como la declaración y pago mensual de retención en la fuente de 2026, así como la declaración anual de Presencia Económica Significativa (PES).

Además, el ajuste en los plazos también aplica para la declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

El tercer viernes de abril fue establecido como día cívico por el Gobierno nacional con un enfoque ambiental, buscando promover el ahorro de agua y energía y generar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales.

Ante estos cambios, la DIAN invitó a los contribuyentes a revisar el calendario tributario actualizado y organizar con tiempo sus obligaciones. En el comunicado, la entidad recomendó que “se recomienda planear con anticipación el cumplimiento de las obligaciones tributarias”.