Estarían por caer los atracadores de Diana Ospina: revelan alarmante cifra de ‘paseos millonarios’ en Bogotá

El caso de la mujer que desapareció al abordar un taxi al salir de una reconocida discoteca en Chapinero estaría cerca de tener varias capturas.

Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

marzo 04 de 2026
12:13 p. m.
En la investigación del caso de ‘paseo millonario’ del que fue Diana Ospina, una mujer de 47 años que abordó un taxi a la salida de un reconocido bar en Chapinero, en Bogotá, a las 2:44 de la madrugada del domingo 22 de febrero, y que fue liberada un día después, se conoció que está a punto de esclarecerse el hecho.

Taxista que llevaba a Diana Ospina acababa de pagar una condena en la cárcel: el prontuario
El delegado de la Fiscalía, Raúl González, reveló que en lo corrido de este año se han registrado nueve casos en Bogotá bajo la misma modalidad delictiva.

El funcionario explicó que detrás de estos hechos no hay delincuentes aislados, sino grupos organizados que operan con patrones definidos para abordar a sus víctimas.

Son grupos de personas que se organizan para cometer este tipo de delitos. Ellos tienen unos patrones y una modalidad de abordar clientes de taxis en vía pública.

Primeras imágenes de Diana Ospina: apareció en el CAI Mirador, en Bogotá
El modus operandi de taxistas que hacen los ‘paseos millonarios’

De acuerdo con el fiscal, las estructuras identificadas repiten una forma de actuar que ya ha sido documentada por las autoridades.

Uno de los datos más preocupantes entregados por la Fiscalía es que el 100% de los casos recientes registrados en la ciudad han iniciado en taxis abordados directamente en la calle.

Explicó que ninguno de los hechos denunciados corresponde a servicios solicitados por teléfono o a través de aplicaciones digitales.

Son taxis tomados en vía pública, no pedidos por teléfono ni por aplicación.

La Fiscalía indicó que, con base a los elementos recopilados, se logró establecer que los casos comparten características similares en la forma de abordaje y ejecución del delito.

Revelaron un inesperado detalle sobre los conductores de los taxis del caso Diana Ospina: sería pista clave
Autoridades estarían cerca de capturar a los ladrones del caso Diana Ospina

En lo que va del año, en Bogotá se han registrado nueve episodios bajo la modalidad de ‘paseo millonario’.

Aunque la cifra puede parecer reducida frente a otros delitos urbanos, el impacto de estos hechos es significativo debido a la violencia, la intimidación y las pérdidas económicas que implican para las víctimas.

Tenemos registrados recientemente nueve casos este año en la ciudad de Bogotá y el año pasado se capturaron a varias personas bajo este tipo de modalidad delictiva.

En relación con el caso de Diana Ospina, González aseguró que las personas que participaron en ese ‘paseo millonario’ serán judicializadas.

Además, indicó que las investigaciones avanzan y que en poco tiempo se producirían capturas.

Los taxis involucrados en el caso Diana Ospina son del mismo propietario: ya entregó su versión
