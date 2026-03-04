CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Profesor se enfrentó a tres 'capuchos' que intentaron sacar a estudiantes de la Universidad Industrial de Santander

El docente de la Facultad de Ciencias encaró a los tres sujetos que irrumpieron en plena clase en el edificio Camilo Torres.

Valentina Bernal

marzo 04 de 2026
11:56 a. m.
Un momento tensionante se vivió dentro del edificio Camilo Torres cuando varios jóvenes encapuchados ingresaron a un salón de clases con la intención de interrumpir la jornada académica y desalojar a los estudiantes.

El hecho quedó grabado en video y muestra la reacción inmediata de un profesor de la Facultad de Ciencias, quien decidió enfrentar a los encapuchados para impedir que sacaran a sus alumnos.

Profesor de la Universidad Industrial de Santander se enfrentó a encapuchados y todo quedó en video

En las imágenes se observa cómo tres ‘capuchos’ irrumpen en el aula mientras el docente dicta clase. De inmediato, el profesor se dirige hacia ellos y les exige que abandonen el lugar.

Salgan y respeten el salón.

Lejos de retirarse, los encapuchados comienzan a forcejear con el docente. En el video se aprecia cómo lo empujan en varias oportunidades mientras él mantiene su posición.

“Ustedes no me vienen a irrespetar el salón así”, insiste el profesor, intentando bloquear el paso y evitar que avancen hacia los estudiantes.

Los manifestantes se dirigen entonces a los alumnos y les dicen:

Vamos saliendo muchachos, vamos saliendo por favor.

Pero, el docente responde con firmeza: “No señor”.

Durante varios segundos se mantiene el intercambio. El profesor continúa interponiéndose entre los encapuchados y los estudiantes, en un intento por sostener la clase y evitar que sea interrumpida.

¿Por qué habían encapuchados en la Universidad Industrial de Santander?

Aunque inicialmente el docente logró frenar el ingreso y la orden de desalojo, posteriormente, ante la presión de otros encapuchados, los estudiantes tuvieron que salir del lugar.

En cuanto al por qué, según se conoció, los manifestantes conmemoraban el hallazgo de los restos del cura guerrillero Camilo Torres, el Día de la Mujer y expresaban rechazo a algunas reformas del Gobierno que no han sido aprobadas.

Hasta el momento, las directivas de la universidad no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido y el caso continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

