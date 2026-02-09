27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados

El frente frío que se desplaza desde el norte del continente mantiene en aprietos a los habitantes del departamento de Córdoba. El desbordamiento de los ríos Sinú, San Jorge y Canalete y otros afluentes, por cuenta de las lluvias, ha dejado a 120.000 personas damnificadas y obligado a 40.000 familias a dejar sus hogares.

27 de los 30 municipios del departamento se encuentran en alerta roja, mientras sus habitantes se refugian en albergues y huyen con dificultad, debido a que el agua ha borrado los límites entre los ríos y las calles.

Gran parte de los albergues se encuentran en colegios públicos. Motivo por el que la Gobernación anunció, en las últimas horas, la suspensión de clases en todos los establecimientos educativos de los 27 municipios afectados.

La medida estará en pie, de manera inicial, entre el lunes 9 de febrero y el próximo viernes 13, pero podría extenderse si las lluvias no retroceden.

Autoridades tienen problemas para llegar a los damnificados en zonas rurales:

El nivel del agua, que en algunos puntos llega a la cintura; en otros, al cuello, y en los peores casos, a cubrir casas enteras, impide a los organismos de rescate ayudar a las familias damnificadas en las zonas más apartadas.

Las únicas veces en las que han logrado establecer contacto, lo han hecho a bordo de botes especiales de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional.

Sin embargo, el clamor sigue siendo el mismo: “Lastimosamente, perdimos todo, incluso nuestros animales. Le pido al Gobierno que por favor nos ayude. Necesitamos mucha ayuda y seguiremos necesitándola para arreglar nuestras casas”.

Las casas se resisten a desaparecer y las personas a perderlo todo, pero empiezan a temer que los mosquitos, que han llegado en masa, los contagien de alguna enfermedad o a sus hijos.

“En eso sí nos tienen desamparados… alguna rasquiña o malestar que requiera de medicamentos, pero ¿dónde vamos nosotros a conseguir medicamentos a estas alturas? Por favor, ayúdennos con eso también”.