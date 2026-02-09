Hay alerta por posible colapso de represa en Antioquia: más de 600 personas estarían en riesgo

Las fuertes lluvias en Antioquia siguen afectando especialmente a zonas rurales del municipio de San Pedro de Urabá, donde campesinos permanecen en alerta permanente por el estado y el nivel de la represa El Caimán, un afluente del que depende buena parte de la comunidad.

Aunque las autoridades han entregado un parte de tranquilidad, la situación continúa siendo crítica debido a la persistencia de las precipitaciones y a la cercanía de las viviendas rurales con la represa.

Por esta razón, el monitoreo se mantiene activo.

Hay alerta por posible colapso de represa en Antioquia

En el sector de Alto de Mulatos, en jurisdicción de San Pedro de Urabá, las lluvias de los últimos días han provocado afectaciones en múltiples vías rurales, dificultando el tránsito y evidenciando el impacto que ha tenido el invierno en esta parte del departamento.

Según lo manifestado por las autoridades, más de 600 personas que habitan en sectores rurales cercanos a la represa El Caimán se encuentran actualmente bajo vigilancia, debido a la preocupación por la estabilidad del embalse y el comportamiento de su nivel de agua.

Si bien la alcaldía municipal ha insistido en que la represa no representa un riesgo inmediato, también ha sido clara en señalar que el monitoreo es permanente, teniendo en cuenta tanto las lluvias constantes como la ubicación de las comunidades rurales que se encuentran aguas abajo de este afluente.

La inquietud también es expresada por los habitantes del sector. Marli Ruiz, líder comunitaria:

A través de una represa donde la comunidad retoma su agua y están a punto de ser colapsados. Con el favor de Dios esto no llegue a suceder.

¿Qué medidas han tomado ante el posible desbordamiento de la represa El Caimán?

Las labores de vigilancia se concentran especialmente en el sector donde reside este grupo de alrededor de 600 personas, motivo por el cual las autoridades han reiterado el llamado a la prevención y al autocuidado, mientras se mantiene la observación constante del comportamiento de la represa.

Hasta el momento, no se han ordenado evacuaciones, pero la administración municipal confirmó que continuará con el seguimiento técnico continuo a la represa El Caimán y que cualquier variación en su estado será informada de inmediato a la comunidad.

El mensaje oficial se mantiene sin cambios: no hay riesgo inmediato, pero el monitoreo seguirá activo mientras las lluvias persistan y las condiciones climáticas no mejoren en esta zona rural de Antioquia.