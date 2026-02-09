CANAL RCN
Colombia

Once toneladas de alimento para animales serán trasladadas a Córdoba por la UNGRD

Las ayudas fueron entregadas al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, durante una donatón realizada en Bogotá.

Foto: UNGRD
Foto: UNGRD

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
12:49 p. m.
Ya van en camino once toneladas de alimento e insumos veterinarios para los animales domésticos y de granja afectados por la emergencia invernal en el departamento de Córdoba.

Las ayudas fueron entregadas al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), en una donatón realizada el domingo, 8 de febrero, en Bogotá, que tenía como meta recolectar siete toneladas de alimento.

Las donaciones son trasladadas a la costa Caribe por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como parte del protocolo para la atención de animales en emergencias. En palabras del director del Idpyba, Antonio Hernández:

“Después de una donatón tan maravillosa como la que tuvimos este fin de semana, con el corazón animalista de Bogotá aportando más de 10 toneladas de alimento para los animales de Córdoba, empieza toda la operación con el Ejército Nacional y con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que las ayudas recaudadas lleguen a Córdoba”.

Al menos 5.500 animales se encuentran en riesgo por cuenta de las lluvias:

Un enero e inicio de febrero atípicos por la situación meteorológica han transformado el paisaje en el departamento de Córdoba. Familias enteras tuvieron que dejar a sus animales en medio de la noche, cuando fueron sorprendidas por las inundaciones, pero piden ayuda al Gobierno para regresar y tratar de rescatarlos.

De acuerdo con un vocero del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), “más de 5.500 animales han sido reportados como víctimas, solamente en el departamento de Córdoba y de las 70.000 familias afectadas a la fecha por la emergencia invernal, 50.000 están en este departamento”.

Y explicó que “como Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo”, garantizarán “que estos insumos donados por Bogotá y Cundinamarca lleguen a las familias y a los animales más afectados por la emergencia”.

Un trabajo que el director del Idpyba, Antonio Hernández, celebró, con la esperanza de que otras ciudades lo repliquen: “No solo es agradecerle a Bogotá ese corazón animalista, hay que decir que se está dando un ejemplo. Todas las vidas importan. Bogotá y la nación están unidas por los animales que también son víctimas del invierno en Córdoba”.

