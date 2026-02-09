Trabajadores en Bogotá recibirán importante ayuda económica: así puede saber si aplica

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, anunció oficialmente la puesta en marcha del programa "Salvavidas al Empleo".

Esta iniciativa busca entregar un auxilio económico directo a los trabajadores de las micro y pequeñas empresas (MiPymes) de la capital, garantizando la estabilidad de miles de puestos de trabajo formales.

El programa surge como una respuesta técnica a la preocupación de los gremios económicos, como Fenalco Bogotá, que han advertido sobre los retos de sostenibilidad que enfrentan los pequeños negocios tras el incremento salarial.

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el objetivo primordial es evitar despidos masivos y frenar el avance de la informalidad laboral en sectores críticos para la economía bogotana.

¿En qué consiste este auxilio económico para trabajadores?

El auxilio consiste en un pago único que se realizará directamente a los trabajadores postulados por las empresas que cumplan con los requisitos.

Los montos han sido definidos bajo un enfoque de género para reducir brechas laborales: $800.000 pesos para mujeres, personas trans y no binarias y $700.000 pesos para hombres.

La meta de la administración distrital es alcanzar 10.000 incentivos, beneficiando a un universo de entre 2.000 y 5.000 empresas que operan en la ciudad.

El programa no está abierto a todo el sector empresarial, sino que se focaliza en aquellas actividades económicas que presentan mayores índices de vulnerabilidad.

Fechas clave y proceso de inscripción

Los empresarios interesados tienen un plazo limitado para realizar el proceso de postulación, el cual se lleva a cabo de manera virtual a través de la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico:

Inscripciones: Del 2 al 27 de febrero de 2026.

Notificación de beneficiarios: Durante el mes de marzo.

Inicio de giros: A partir de abril de 2026.

Este programa se suma a otras estrategias distritales como "Buena Paga" y "Cupón Bogotá", consolidando una red de protección para el ecosistema emprendedor de la ciudad en un año de grandes desafíos macroeconómicos.