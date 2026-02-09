CANAL RCN
Colombia

Se le acabó la tranquilidad a ‘El Cantante’: punto final para actor clave del narcotráfico que llega a EE. UU.

Meses atrás, ya habían arrestado a su hermano, quien tiene vínculos con el Clan del Golfo.

Foto: Policía Nacional.
Nicolás Martínez Sánchez

febrero 09 de 2026
01:46 p. m.
En las últimas horas, las autoridades acabaron con el accionar de Uriel García Murillo, más conocido como ‘El Cantante’, criminal que se había convertido en un enlace clave del narcotráfico hacia Estados Unidos.

A este hombre le siguieron el rastro hasta Medellín y con el apoyo de la DEA. Pensó que podía esconderse para siempre y seguir enviando grandes cantidades de cocaína hacia el norte del continente.

Los hermanos que supieron hacer de las suyas

Cada mes, era responsable de vender dos toneladas de la sustancia. Para ello, tenía bajo sus órdenes a varios secuaces, quienes se encargaban de llevar la droga en lanchas Go-Fast por las aguas del Caribe. Tras la captura, será extraditado próximamente hacia Texas.

Un dato importante es que es hermano de John Jairo García Murillo, quien se hace llamar ‘El Bendecido’ en el mundo del narcotráfico. A él lo arrestaron en septiembre de 2025.

Al igual que ‘El Cantante’, era requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por concierto para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. Además, se supo que estaba vinculado al Clan del Golfo, específicamente aquellas subestructuras con injerencia en el Urabá y Córdoba.

Se llenaron los bolsillos con la droga

‘El Bendecido’ también coordinaba los envíos de cocaína con narcolanchas. Las estimaciones apuntan que la banda obtuvo más de 30 millones de dólares e incluso podía quedarse con 2.5 millones de dólares por mes.

William Rincón, director de la Policía, destacó el arresto de ‘El Cantante’: “Constituye un golpe contundente contra las estructuras del narcotráfico que pretenden operar sin fronteras. Este resultado debilita de manera directa sus rutas, finanzas y mandos criminales, y ratifica que la cooperación internacional es una herramienta decisiva para cerrarles el cerco a quienes insisten en desafiar la legalidad”.

Es importante mencionar que los canales marítimos por donde pasan las lanchas son justamente aquellos a los que la administración de Donald Trump les ha hecho frente con ataques directos y dejando un alto saldo de muertes.

