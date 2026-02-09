Revelan detalles del ‘Plan Democracia’ de la Policía Nacional para las elecciones del 8 de marzo

A un mes de las elecciones para el Congreso de la República, previstas para el 8 de marzo, la Policía Nacional ha activado un despliegue para garantizar la seguridad tanto de candidatos como de ciudadanos durante la jornada electoral.

Policía Nacional pone en marcha Plan Democracia para las elecciones del 8 de marzo

El brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director de Protección y Servicios Especiales y gerente del Plan Democracia, detalló, en diálogo con este medio, las estrategias implementadas para proteger el proceso democrático.

El Plan Democracia viene ejecutándose desde mediados de 2025 y ha permitido a la institución ajustar protocolos mediante la realización de 22 eventos electorales previos, incluyendo 18 elecciones de alcaldías y gobernaciones.

Hasta el momento, "hemos utilizado alrededor de 120.000 policías que han estado en el desarrollo de la jornada electoral", indicó el general Rico Guzmán.

En materia de protección a candidatos, se han establecido 31 comités de coordinación que han atendido a aspirantes a la presidencia, el Senado y otros cargos.

Actualmente operan 376 esquemas de seguridad que involucran a 602 uniformados, algunos en coordinación con la Unidad Nacional de Protección.

Adicionalmente, se han realizado 235 comités de inteligencia e información con participación de Fuerzas Militares, Ministerio del Interior, Fiscalía y otros entes de control para identificar y prevenir anomalías electorales.

La capacitación ha sido fundamental en la estrategia. Según las declaraciones del uniformado, la Policía ha formado a más de 536 uniformados en talleres del Plan Democracia, mientras que, en colaboración con la Registraduría Nacional, se han capacitado más de 2.400 funcionarios. "Aspiramos a completar, en lo que nos queda, elecciones para cumplir el otro tanto de uniformados", señaló el general.

Respecto a la cobertura territorial, la institución tiene bajo su responsabilidad 7.679 puestos de votación de los más de 13.000 establecidos, aproximadamente 2.000 de ellos ubicados en zonas rurales.

Policía Nacional supervisará más de 100.000 mesas de votación

La Policía Nacional cubrirá alrededor de 110.000 mesas de votación, equivalente al 90% del total de 122.000 mesas habilitadas.

La línea anticorrupción 157 y la plataforma URIEL han recibido 138 denuncias relacionadas con delitos electorales y amenazas a actores políticos.

Para investigar estas irregularidades, se estableció un grupo especial en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con casi 583 funcionarios entre fiscales, técnicos de investigación y especialistas en criminalidad.