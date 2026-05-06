30.000 pacientes de Medical en Bogotá no saben dónde continuar sus tratamientos tras el cierre de cuatro de sus sedes

Más de 30.000 pacientes de Medical en Bogotá no saben en dónde continuar su tratamiento, luego de que la clínica anunciara el martes, 5 de mayo, que “debido a las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores” suspendería la prestación de servicios en sus sedes de Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín.

La decisión afecta también a cerca de 1.400 empleados y a los pacientes que asistían a la sede Kennedy, en donde fueron cerrados los servicios de unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidado intermedio para adultos, hemodinamia y diálisis.

Pacientes se sienten en el limbo tras el cierre de Medical:

En letreros ubicados a las afueras de las sedes que han sido cerradas se indica a los pacientes que “para la continuidad en la prestación de sus servicios se enviará a su correo electrónico la remisión correspondiente para los servicios pendientes” y deben “solicitar el paquete administrativo por la página web en el módulo de solicitudes”.

A algunos pacientes que se acercaron a la sede Américas el martes les pidieron regresar el miércoles temprano. En la fila, que se extiende varios metros, uno de los afectados dijo a Noticias RCN sentirse “en completa incertidumbre, porque hay casos muy graves, operaciones pendientes, incapacidades que la gente vino a renovar para compartir en su trabajo y no se sabe qué va a pasar. No hay nadie que nos dé información. Llamamos a las aseguradoras, al SOAT, y no nos dicen nada concreto”.

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¿Qué dice la Adres?

Según el gerente general de Medical, William Aristizábal, la crisis por la falta de pago de las EPS, que provocó el cierre temporal de otras IPS, como la Liga Colombiana Contra el Cáncer Seccional Bogotá, “podría etiquetarse como la crónica de una muerte anunciada. Los pagos vienen cada vez siendo menos frecuentes, cada vez pagan menos y la cartera viene aumentando a niveles que ya no son manejables. Ponen en riesgo tener abierta la institución y su funcionamiento en general. Era necesario tomar decisiones”.

En respuesta, el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez, explicó que:

“Muchas IPS tienen cuentas que no pueden presentar a la Adres porque no tienen el certificado de agotamiento de las aseguradoras y, si hay 120.000 millones por presentar, quiere decir que a la Adres no se las han presentado todavía. Del resto, Adres no tiene deudas con ninguna clínica”.