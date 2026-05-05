Importante: Bogotá tendrá nueva conexión vial con Soacha tras firma de acuerdos con comunidad Muisca

La construcción del puente Tibanica, que conectará a Bogotá con Soacha, avanza tras la firma de los acuerdos de consulta con la comunidad Muisca de Bosa. El proyecto, considerado estratégico para la integración regional, tendrá un costo superior a los $118 mil millones y busca convertirse en una nueva alternativa de ingreso y salida de la ciudad.

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El convenio involucra a la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía de Soacha, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) y el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU).

¿Cómo será el puente Tibanica y qué incluye el proyecto?

El puente tendrá una longitud de 87 metros y un ancho de 50 metros. Contará con cuatro carriles de tráfico mixto, dos por cada sentido, un separador central y dos pasos destinados a peatones y bicicletas. Además, el proyecto contempla la adecuación de los empalmes de la avenida Ciudad de Cali y Ciudad Verde en un tramo de 260 metros.

También se construirá la segunda calzada de la avenida Terreros en Soacha, con una extensión de un kilómetro, junto con dos retornos para facilitar los giros a la izquierda. A esto se suma una nueva intersección semaforizada en la conexión entre la avenida Terreros y la avenida Ciudad de Cali.

En cuanto a la gestión predial, el proyecto requiere 24 predios, de los cuales 23 ya están disponibles y uno se encuentra en proceso de adquisición.

¿Cómo se financiará el puente Tibanica y qué impacto tendrá?

La financiación del proyecto está distribuida entre varias entidades. Bogotá aportará más de la mitad de los recursos, con $56 mil millones, de los cuales ya se giraron $13.500 millones en 2025, mientras que el resto se desembolsará entre 2026 y 2027.

La Gobernación de Cundinamarca aportará $36 mil millones, la Alcaldía de Soacha $14 mil millones representados en el avalúo catastral de los predios, la ARM contribuirá con $10 mil millones y el ICCU con $1.200 millones. Esta última entidad será responsable de adelantar la licitación de la obra y la interventoría.

El desarrollo del puente Tibanica permitirá mejorar la movilidad de más de un millón de personas, especialmente al ofrecer una nueva salida hacia el suroccidente del país. Además, busca reducir la congestión en la autopista Sur, uno de los principales corredores viales de la región.

El avance del proyecto también estuvo condicionado a un proceso de consulta previa con el Cabildo Indígena Muisca de Bosa. Este proceso incluyó más de 45 mesas técnicas y se realizó conforme a los lineamientos del Ministerio del Interior. Con la protocolización de los acuerdos ya finalizada, se habilita el inicio del proceso licitatorio.

La apertura de la licitación está prevista para el primer semestre de 2026, lo que marca el inicio de la fase de ejecución de una obra clave para la conectividad entre Bogotá y Soacha.