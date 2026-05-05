Estos son los servicios que dejarán de prestarse tras el cierre de la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá

Como un baldado de agua fría cayó sobre los pacientes el anuncio de que la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá dejará de prestar sus servicios por cuenta de las deudas millonarias de las EPS, que le impiden pagar a su personal médico y proveedores.

La deuda afecta a cerca de 4.000 pacientes, que asistían mes a mes a sus instalaciones para realizarse chequeos y someterse a procedimiento de detección temprana del cáncer, como explicó en diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN el director de la Liga Colombiana contra el Cáncer, el doctor Wilson Cubides:

“La seccional Bogotá, desde hace 54 años, se dedica a servicios relacionados con el diagnóstico temprano del cáncer; es decir, servicios como las mamografías, endoscopias, ecografías, laboratorios clínicos y algunas consultas ambulatorias especializadas que no son oncológicas. Eso es lo que está suspendido de manera temporal por decisión de la seccional Bogotá”.

El cáncer no da espera:

El doctor Cubides alertó que, “lamentablemente el cáncer no espera, no hay una excusa administrativa o de pagos, el cáncer sigue y nosotros como sociedad estamos llamado a garantizar a nuestro sistema de salud un flujo de recursos estable, constante, permanente para que las instituciones puedan prestar sus servicios”.

Sin embargo, la IPS se vio obligada a cerrar sus puertas por una cartera que supera los 4.000 millones de pesos y comprometía la prestación de servicios en sus instalaciones.

Según comentó, desconoce “cómo se da el flujo hacia las EPS, pero, en general, en el sector, el flujo es limitado desde septiembre del año pasado. En los últimos meses, la Asociación de Hospitales y Clínicas ha manifestado reiteradamente esta problemática y, en este momento, todos los prestadores de servicios de salud estamos en riesgo”.

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¿Qué opción tiene los pacientes que asistían a Liga contra el Cáncer?

En 54 años de historia, la Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá no había tenido que cerrar sus puertas ni dejar de prestar sus servicios. Lo que preocupa, debido a que:

“La otra seccional que tenemos, la Liga Colombiana contra el Cáncer, es una entidad dedicada a la atención de paciente con tratamiento oncológico. Las dos sedes no tienen servicios similares, por eso no se pueden derivar a otra entidad”.

Cómo única opción, los pacientes afectados deben acudir a sus EPS para ser redireccionados a otras IPS en la ciudad que ofrezcan los mismos servicios para tratar esta enfermedad.