30 de los 31 municipios de Chocó registran afectaciones por el sismo: no hay viviendas para arrendar

En diálogo con Noticias RCN la secretaria del Interior del departamento del Chocó, Jenny Lucía Rivas, advirtió que ya son 30, de 31, los municipios afectados por el sismo de magnitud 7,4, registrado el lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar:

“Ya son 30 los municipios afectados, al día de ayer, lunes 17 de agosto, contábamos 29, pero hay un nuevo reporte del municipio de Bahía Solano. Es decir que 30 de los 31 municipios del departamento registran afectaciones”.

La afectación en algunos puntos del departamento es doble: por las intensas lluvias de los últimos días y el sismo que, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ha sido el de mayor potencia en 10 años.

Las familias damnificadas no tienen donde vivir:

De acuerdo con la secretaria de Gobierno, incluso, las familias a las que ha sido asignado un subsidio para arrendar vivienda no han podido encontrar un nuevo hogar, por las afectaciones registradas en la infraestructura:

“Hemos tenido muchas dificultades. Hay familias a las que les hemos dado un subsidio de arrendamiento, pero ha sido imposible que encuentren un nuevo hogar y, como gobierno departamental, se siente una impotencia muy grande. Queremos ayudarles a que estén cómodos, a que tengan una vivienda digna, pero casi todas colapsaron. Las que están en condiciones de habitabilidad, son habitadas por sus propietarios. Es una crisis que se suma a la tragedia”.

Algunas de las viviendas que continúan en pie han llegado a registrar condiciones de hacinamiento, debido a que, “así se ofrezca el subsidio, así se ofrezca el beneficio, no se cuenta con el número de viviendas necesarias y a la gente no le gusta quedarse en los albergues; por lo que acuden a las casas de amigos o familiares”.

Las cifras empeoran cada día:

Desde que el sismo de magnitud 7,4 sorprendió a los colombianos el pasado lunes, las cifras de daños y víctimas han ido en aumento y el departamento del Chocó no es la excepción.

Según la secretaria Rivas, “la situación va empeorando, porque aumenta el número de damnificados y el número de viviendas afectadas, según los reportes preliminares que llegan a diario de los municipios”.

De ahí su llamado a acudir a los albergues en casos en los que las viviendas chocoanas registren afectaciones mayores o no se encuentren en condiciones seguras para ser habitadas.