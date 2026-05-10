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Recoja agua: estos serán los cortes programados en Bogotá para este martes 6 de octubre

La Alcaldía de Bogotá también confirmó que habrá cortes de luz en la ciudad y municipios aledaños.

Noticias RCN

octubre 05 de 2026
09:28 p. m.
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Bogotá se está preparando para una nueva jornada con cortes de agua y luz durante este próximo martes 6 de octubre de 2026. Según el Acueducto y Enel, dichas intervenciones en ambos suministros corresponden a los trabajos que buscan minimizar daños mayores tanto en tuberías como en las redes de energía.

Estos trabajos afectarán varias localidades de la capital y algunos municipios aledaños como Tocancipá y Soacha. Conozca la programación de los cortes aquí.

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Cortes de agua durante el martes 6 de octubre

Con el objetivo de minimizar daños, afectaciones en tuberías y accesorios de suministro de agua, el Acueducto de Bogotá realizará cortes en el suministro que afectarán principalmente a las localidades de Suba, Usaquén y Fontibón. Aunque algunas zonas registran cortes de 24 horas, otros tendrán suspensión por 27 horas.

  • Localidad de Suba

Estoril, Pasadena y Puente Largo. De la carrera 45 a la transversal 60, entre la calle 100 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.

  • Localidad de Usaquén

La Uribe y San Antonio Noroccidental. De la carrera 9 a la carrera 18, entre la calle 170 a la calle 180. Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.

  • Localidad de Fontibón

San Pablo-Jericó. De la avenida carrera 116 a la avenida carrera 129, entre la avenida calle 17 a la avenida calle 22. Desde las 8:00 a. m., durante 27 horas.

  • Ciudad Bolívar

Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino I. De la carrera 77C a la transversal 50, entre la diagonal 73C Sur a la calle 64A Sur.

  • Soacha

Santo Domingo, Minuto de Dios, Villa Mercedes II, Lomalinda y Casaloma. De la calle 61 a la calle 43F, entre la diagonal 43J y la carrera 18A Este. Desde las 8:00 a. m., durante 24 horas. Causa: Instalación de accesorios.

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Cortes de luz en Bogotá durante el martes 6 de octubre

  • Localidad de Bosa

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la calle 59 Sur a calle 64 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Andalucía II.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 58 Sur a calle 60 – Barrio Cementerio Jardines Apogeo.

  • Localidad de Chapinero

Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:30 p. m. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio La Cabrera.

  • Localidad de Kennedy

Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Catalina II.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:45 a. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 25 Sur a calle 27 Sur – Barrio Ciudad Kennedy Oriental.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 23 Sur a calle 25 Sur – Barrio Provivienda Oriental.

  • Localidad de Los Mártires

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Samper Mendoza.

  • Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 62 a carrera 64 entre calle 10 Sur a calle 12 Sur – Barrio Provivienda Norte.

  • Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 29 Sur a calle 31 Sur entre carrera 24 a carrera 26 – Barrio Libertador.

  • Localidad de Suba

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 54 a carrera 58 entre calle 172 a calle 175 – Barrio Villa del Prado.

  • Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Veredas Verganzo y Canavita – Municipio de Tocancipá.

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