Recoja agua: estos serán los cortes programados en Bogotá para este martes 6 de octubre
La Alcaldía de Bogotá también confirmó que habrá cortes de luz en la ciudad y municipios aledaños.
Noticias RCN
09:28 p. m.
Bogotá se está preparando para una nueva jornada con cortes de agua y luz durante este próximo martes 6 de octubre de 2026. Según el Acueducto y Enel, dichas intervenciones en ambos suministros corresponden a los trabajos que buscan minimizar daños mayores tanto en tuberías como en las redes de energía.
Estos trabajos afectarán varias localidades de la capital y algunos municipios aledaños como Tocancipá y Soacha. Conozca la programación de los cortes aquí.
Cortes de agua durante el martes 6 de octubre
Con el objetivo de minimizar daños, afectaciones en tuberías y accesorios de suministro de agua, el Acueducto de Bogotá realizará cortes en el suministro que afectarán principalmente a las localidades de Suba, Usaquén y Fontibón. Aunque algunas zonas registran cortes de 24 horas, otros tendrán suspensión por 27 horas.
- Localidad de Suba
Estoril, Pasadena y Puente Largo. De la carrera 45 a la transversal 60, entre la calle 100 a la calle 116. Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.
- Localidad de Usaquén
La Uribe y San Antonio Noroccidental. De la carrera 9 a la carrera 18, entre la calle 170 a la calle 180. Desde las 10:00 a. m., durante 24 horas.
- Localidad de Fontibón
San Pablo-Jericó. De la avenida carrera 116 a la avenida carrera 129, entre la avenida calle 17 a la avenida calle 22. Desde las 8:00 a. m., durante 27 horas.
- Ciudad Bolívar
Sierra Morena II, Sierra Morena, Santa Viviana, Santo Domingo y El Espino I. De la carrera 77C a la transversal 50, entre la diagonal 73C Sur a la calle 64A Sur.
- Soacha
Santo Domingo, Minuto de Dios, Villa Mercedes II, Lomalinda y Casaloma. De la calle 61 a la calle 43F, entre la diagonal 43J y la carrera 18A Este. Desde las 8:00 a. m., durante 24 horas. Causa: Instalación de accesorios.
Cortes de luz en Bogotá durante el martes 6 de octubre
- Localidad de Bosa
Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la calle 59 Sur a calle 64 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Andalucía II.
Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la carrera 76 a carrera 78 entre calle 58 Sur a calle 60 – Barrio Cementerio Jardines Apogeo.
- Localidad de Chapinero
Desde las 7:45 a. m. hasta las 12:30 p. m. De la calle 85 a calle 87 entre carrera 12 a carrera 14 – Barrio La Cabrera.
- Localidad de Kennedy
Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m. De la calle 59 Sur a calle 61 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Catalina II.
Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:45 a. m. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 25 Sur a calle 27 Sur – Barrio Ciudad Kennedy Oriental.
Desde la 1:00 p. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 23 Sur a calle 25 Sur – Barrio Provivienda Oriental.
- Localidad de Los Mártires
Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 21 a calle 23 – Barrio Samper Mendoza.
- Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 62 a carrera 64 entre calle 10 Sur a calle 12 Sur – Barrio Provivienda Norte.
- Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 29 Sur a calle 31 Sur entre carrera 24 a carrera 26 – Barrio Libertador.
- Localidad de Suba
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 54 a carrera 58 entre calle 172 a calle 175 – Barrio Villa del Prado.
- Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Veredas Verganzo y Canavita – Municipio de Tocancipá.