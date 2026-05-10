Cóctel de fentanilo y otras drogas “para el dolor” mataron a Yenifer García tras hacerse un tatuaje

En las últimas horas se conoció el dictamen de Medicina Legal realizado al cuerpo de Yenifer García, la mujer de 33 años que murió después de hacerse un tatuaje en la espalda, en Bogotá.

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De acuerdo con el informe, la mujer murió por intoxicación con fentanilo, ketamina y midazolam, una mezcla que le produjo un colapso respiratorio y cardiovascular.

Medicina Legal estableció que la causa de muerte fue la mezcla de estos medicamentos. Sin embargo, aún está en análisis la cantidad de los fármacos que fueron suministrados a la mujer, al parecer, para tratar el dolor.

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¿Qué drogas le aplicaron a la mujer que murió tras hacerse un tatuaje?

Según el informe pericial, durante la cuarta sesión de realización del tatuaje, la mujer presentó dolor intenso.

El tatuador habría contactado entonces a un auxiliar de enfermería para administrarle anestesia o algún medicamento para el control del dolor. Esta persona manifestó haberle suministrado ketamina, fentanilo y midazolam.

La presencia de fentanilo, midazolam y ketamina, que, desde el punto de vista toxicológico, su administración concomitante genera efectos depresores y alteraciones del sistema nervioso central, con potencial compromiso de la función respiratoria y cardiovascular.

Los análisis toxicológicos detectaron estas sustancias en múltiples muestras. En la sangre analizada se encontró: fentanilo, ketamina, midazolam, norketamina y alfahidromidazolam.

Lo que reveló la necropsia de la mujer que murió tras hacerse un tatuaje

La necropsia reveló ausencia de lesiones traumáticas que explicaran la muerte, pero sí signos característicos de intoxicación: “coloración violácea en cara, cuello y tórax, signos de venopunción asociados a equimosis violácea en pliegue antecubital derecho, y pulmones grandes, contorno redondeado y violáceos con salida de líquido espumoso de coloración rojiza”.

La magnitud de dichos efectos depende, entre otros factores, de las concentraciones alcanzadas, las dosis administradas, la vía de administración, la susceptibilidad y tolerancia individual, así como la interacción entre los medicamentos.

Sin embargo, precisa que se encuentra en proceso la cuantificación de los medicamentos hallados, aunque es relevante que su administración no estuvo a cargo de personal médico calificado.