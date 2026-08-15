Inicia construcción de viviendas prefabricadas para más de 14.000 familias afectadas por terremoto en Chocó

La Fundación Techo ha iniciado la construcción de viviendas prefabricadas en su fábrica social de Bogotá para atender la emergencia habitacional generada por el reciente terremoto en Colombia, que dejó más de 14.000 viviendas destruidas en diferentes regiones del país, principalmente en los departamentos de Chocó y Valle del Cauca.

Inicia construcción de viviendas prefabricadas para familias afectadas por terremoto en Chocó

En las instalaciones de la organización, carpinteros trabajan día y noche ensamblando las estructuras que serán trasladadas a las zonas afectadas.

“Acá lo que hacemos es fabricar viviendas para la gente más pobre y lo hacemos con todo el corazón”, explicó Luis, uno de los carpinteros involucrados en el proceso de construcción.

La iniciativa contempla un despliegue en fases que comenzó con la llegada al departamento de Chocó, para posteriormente extenderse a Valle del Cauca y Caldas.

“Actualmente estamos desplegando una campaña de recaudación de fondos y movilización voluntaria que nos permita hoy, en una primera instancia, hacer un levantamiento de la información de las zonas más afectadas del país”, señalaron representantes de la Fundación.

El modelo de viviendas prefabricadas permite una construcción rápida y un traslado eficiente a las regiones afectadas, característica fundamental en situaciones de emergencia donde miles de familias quedaron sin techo tras el sismo.

Las estructuras se ensamblan en la fábrica social de la organización antes de ser transportadas.

La estrategia de intervención se enfoca en sectores vulnerables: “Principalmente en las periferias de las ciudades donde podamos acceder a las familias en mayor vulnerabilidad”, indicaron desde la Fundación.

Esta priorización busca atender a quienes enfrentan mayores dificultades para reconstruir sus hogares por medios propios.

El proceso de construcción combina conocimiento técnico y compromiso social. “Se lo va a aportar mucho a las personas que lo han damnificado, a la gente que vive en extrema pobreza”, manifestó uno de los trabajadores del proyecto, reflejando la motivación que impulsa esta iniciativa solidaria.

La magnitud del desastre ha motivado a diferentes actores sociales a participar en la reconstrucción. Fundación Techo, con experiencia previa en proyectos habitacionales para población en situación de pobreza, ha activado sus recursos para responder a esta emergencia nacional que afectó principalmente a comunidades con menos capacidad de recuperación.

Las máquinas y herramientas continúan operando mientras la organización coordina la logística para alcanzar las zonas más remotas, donde la destrucción de edificaciones representa uno de los desafíos más urgentes en la etapa posterior al terremoto.