300 perros y gatos quedarían en la calle por desalojo de albergue en Anolaima

Hay preocupación en Anolaima, Cundinamarca por el desalojamiento del albergue Amar Huellitas en el que 300 perros y gatos han sido rescatados de la calle o de situaciones de maltrato.

La preocupación de los dos dueños del albergue se debe a que no han podido conseguir el lugar al que trasladarse porque necesitan un espacio con características específicas para continuar con sus labores.

¿Qué piden los fundadores del albergue Amar Huellitas?

Alix Obando y Guber Bejarano son una pareja de esposos que se dedica al rescate animal hace más de 10 años, ellos son los fundadores del albergue animal Amar Huellitas que ya ha recibido una orden de desalojo.

La preocupación de ambos se da porque, debido a la cantidad de animales, no es fácil encontrar un nuevo lugar.

“¿Qué va a pasar con ellos?, nosotros no podemos irnos con 300 animalitos, es un momento que quiero pensar que no va a llegar”, aseguró Alix Obando.

No ha sido fácil encontrar otro espacio en el que puedan poner a funcionar la fundación, pues aseguran que necesitan un predio de, al menos, 8.000 metros.

"Hemos ido a diferentes municipios, hemos publicado por redes, todo, ha sido muy imposible, entonces ya se vino una orden de desalojo porque como no conseguimos, no es que no nos queramos ir, solo que no conseguimos", explicó Guber.

A pesar de todo, la familia asegura que ha encontrado una finca en la que podrían seguir cumpliendo con las labores de rescate, sin embargo, deben entregar una elevada cuota inicial.

“Esto me tiene de pie, un predio que nos están ofreciendo, nos dan la posibilidad de seguirlo pagando, pero debemos dar esa cuota inicial de 40 millones de pesos”, aseguró Alix.

Así puede ayudar al albergue Amar Huellitas

De acuerdo con Alix, en 20 días han logrado reunir 16 millones de pesos de la cuota inicial de 40 millones de pesos.

“En este momento con mucha alegría puedo decir que vamos en 16 millones de pesos que los hemos recogido en 20 días y esto hace que digamos sí, sí es posible y esa sería la solución total, ya saber que es un hogar para ellos fijo", dijo la mujer.

Por ello, si le interesa ayudar a este albergue y los 300 animales que viven allí, puede contactarse al 3225183720 o a través de sus redes sociales @albergue_amar.huellitas.