Más de 400 mil toneladas de basura mantiene en alerta a la isla San Andrés

La isla de San Andrés enfrenta una crisis sanitaria debido a la acumulación de más de 400.000 toneladas de basura sin disposición final adecuada, según denuncias de habitantes del archipiélago. La situación ha encendido las alarmas sobre el destino de millonarios recursos destinados a resolver este problema ambiental.

¿Qué está pasando con las basuras en San Andrés?

La problemática se agravó tras la alerta emitida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sobre el manejo de recursos en San Andrés Islas. Desde la comunidad, los habitantes han manifestado su preocupación.

"Ahora mismo tenemos una grave problemática. 400.000 toneladas de basura que están acumuladas allí en el relleno sanitario con una disposición final inadecuada", aseguró un habitante de la isla.

Los denunciantes señalan que en 2009 se destinaron 50.000 millones de pesos a la empresa energía para atender la crisis, mientras que en 2017 se entregaron otros 60.000 millones adicionales.

"Dentro de tres o cuatro meses vamos a tener que comernos la basura porque no hay más dónde depositarla", alertaron los residentes de la isla.

¿Qué se sabe de los encontrarnos para enfrentar esta crisis?

Noticias RCN tuvo acceso a uno de los contratos millonarios, valorado en más de 14.000 millones de pesos, donde se planteaba realizar un tratamiento especial para generar aprovechamiento de los residuos a través de una empresa de Energía. El documento también hace referencia a una interventoría del relleno sanitario Magic Garden.

La acción popular interpuesta por la ciudadanía destaca hallazgos preocupantes. Según la Resolución Defensorial 004 del 13 de septiembre de 2002, se determinó la contaminación del acuífero por la percolación de los lixiviados, afectando otras zonas de la isla.

La situación ha sido del conocimiento de las autoridades desde hace varios años. En comunicación dirigida a Irene Vélez Torres, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se solicitó explicación acerca del cumplimiento de sentencia del Consejo de Estado y las respectivas garantías de los derechos reclamados de la comunidad de la isla de San Andrés.

El tribunal de la isla ha convocado a una audiencia pública donde se determinará cuál será el futuro del relleno sanitario. Los organismos de control deberán investigar los recursos que habrían sido asignados en el pasado para resolver esta crisis ambiental que amenaza la salud y el bienestar de miles de familias del archipiélago.

Esta nota cuenta con fragmentos de IA y fue editada por un periodista de Noticias RCN.