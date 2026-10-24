¿Tiene más de 50 años? Bogotá ofrece cursos gratis de inglés, IA y tecnología

Las personas mayores de 50 años que quieran actualizar sus conocimientos y fortalecer su perfil laboral tienen una nueva opción de formación en Bogotá. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico habilitó 500 cupos en cursos gratuitos orientados a responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

La oferta hace parte de Talento+50, una estrategia de la Alcaldía de Bogotá que busca complementar la experiencia laboral de esta población con nuevas herramientas y conocimientos. La iniciativa reúne tres programas con alternativas en tecnología, inteligencia artificial, finanzas, habilidades para el trabajo e inglés.

¿Qué cursos gratuitos ofrece Bogotá para mayores de 50 años?

La estrategia Talento+50 cuenta con tres rutas de formación, dirigidas a diferentes objetivos de aprendizaje. Las personas interesadas pueden elegir el programa que mejor se ajuste a sus necesidades.

Experta +50 ofrece cursos de alfabetización digital, transformación digital, economía circular y finanzas, entre otros temas. Esta alternativa se desarrolla en articulación con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Rosario.

Por su parte, Experta Tech está enfocada en habilidades digitales y tecnológicas, con el apoyo de IBM, Oracle, AWS y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entre los cursos disponibles se encuentran Diseño de Soluciones Empresariales en la Nube, Servicios de Bases de Datos en la Nube, Fundamentos del proceso CX de Oracle Fusion Cloud e inteligencia artificial aplicada a la vida y al trabajo.

La tercera alternativa es YES Bogotá, que ofrece formación gratuita en inglés con el SENA, en los niveles A1 y A2. El programa está abierto a residentes de Bogotá y prioriza a las personas mayores de 50 años que buscan fortalecer sus habilidades de comunicación y sumar un segundo idioma a su perfil laboral.

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos para mayores de 50 años en Bogotá?

Las inscripciones a los programas de Talento+50 estarán disponibles hasta el 30 de octubre de 2026. Para participar, las personas interesadas deben seleccionar la ruta de formación que prefieran, tener a mano su documento de identidad y contar con una dirección de correo electrónico.

El siguiente paso es ingresar al enlace oficial de inscripción y completar el formulario correspondiente al programa elegido. La información suministrada permitirá continuar con el proceso de registro.

Después de inscribirse, los aspirantes deben revisar el correo electrónico registrado y sus mensajes de WhatsApp para consultar las indicaciones sobre las siguientes etapas del proceso.