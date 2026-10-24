Borussia Dortmund premiará a hinchas que no usen el celular durante los partidos: así funciona la iniciativa

Con el auge de los teléfonos móviles y la era digital en su momento cumbre, no hacer uso de estos dispositivos en cualquier espacio cotidiano se ha hecho casi imposible e incluso ha llegado a lugares donde, a pesar de tener la posibilidad de disfrutar un espectáculo, las pantallas le ganan a cualquier evento.

Es el caso, por ejemplo, de los conciertos o los eventos deportivos en los que hoy en día las personas prefieren grabar a los deportistas o artistas para dejar un registro en su teléfono y poder subir a redes sociales en lugar de disfrutar de lo que están presenciando en vivo.

Borussia Dortmund premiará a hinchas que no usen el celular durante los partidos

Según una encuesta realizada por un reconocido diario de Alemania, el 63% de los hinchas utilizan el teléfono celular en medio de los partidos y, a partir de esta información, el Borussia Dortmund ha lanzado una peculiar iniciativa que premiará a los hinchas que menos usen el celular durante los juegos del equipo.

La iniciativa funcionará a través de una nueva función en su aplicación móvil que, cuando se activa, medirá el tiempo que la pantalla permanece bloqueada en medio de los partidos, sin contar el entretiempo.

Los hinchas podrán acumular puntos por cada minuto que no usen los teléfonos y, al finalizar el partido, aquellos con mayor puntaje podrán ganar premios como camisetas o cupones válidos para usar en la tienda oficial del equipo.

Hinchas de Borussia Dortmund: entre los más fieles de Europa

La hinchada de Borussia Dortmund se ha convertido en una de las más famosas a nivel mundial gracias a las grandes asistencias que tiene en cada partido de local, los impresionantes mosaicos que hace en sus graderías y el famoso 'muro amarillo', que es la tribuna con hinchas de pie más grande del mundo: cerca de 24.500 personas se ubican en una de las tribunas laterales del estadio.

Solo en Bundesliga, su promedio de asistencia es de casi 81.000 espectadores en cada partido, siendo uno de los promedios más altos de toda Europa.