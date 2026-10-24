Cinco destinos del mundo para vivir un Halloween lleno de misterio

Octubre y noviembre son meses ideales para quienes quieren conocer destinos asociados con leyendas, historias de misterio y celebraciones culturales. Desde los relatos de brujas en Estados Unidos hasta las leyendas de Drácula en Europa, diferentes lugares convierten esta temporada en una oportunidad para descubrir nuevas tradiciones y experiencias.

Si está pensando en viajar durante Halloween o los primeros días de noviembre, estos cinco destinos ofrecen alternativas para organizar un recorrido diferente.

1. Salem, Estados Unidos: la ciudad de las brujas

Ubicada en Massachusetts, Salem es conocida por los juicios por brujería que tuvieron lugar en el siglo XVII. Durante octubre, la ciudad celebra Haunted Happenings, una programación que incluye desfiles, actividades culturales, recorridos temáticos y espectáculos relacionados con Halloween.

La celebración atrae a visitantes interesados en conocer la historia local y recorrer sus calles durante una de las temporadas de mayor actividad turística.

2. Transilvania, Rumanía: tras las huellas de Drácula

El Castillo de Bran es uno de los lugares más asociados con la leyenda de Drácula. Aunque la relación entre el castillo y el personaje de la novela de Bram Stoker no corresponde exactamente a los hechos históricos, el lugar se ha convertido en un referente para quienes disfrutan las historias de vampiros.

Sus paisajes, su arquitectura medieval y las actividades temáticas de Halloween hacen de esta región una alternativa para quienes buscan una experiencia ligada al misterio.

3. Nueva Orleans, Estados Unidos: música, disfraces y recorridos nocturnos

Nueva Orleans combina la celebración de Halloween con su reconocida tradición musical y cultural. Durante esta época se realizan fiestas de disfraces, desfiles y recorridos temáticos que permiten conocer otra faceta de la ciudad.

Antes de viajar, conviene revisar la programación oficial, las condiciones de acceso a cada actividad y las opciones de transporte para regresar al alojamiento después de los eventos nocturnos.

4. Ciudad de México: desfiles y ofrendas del Día de Muertos

El Día de Muertos, celebrado principalmente el 1 y 2 de noviembre, es una de las tradiciones culturales más representativas de México. En Ciudad de México, las actividades pueden incluir desfiles, altares monumentales, expresiones artísticas y homenajes a quienes han fallecido.

Esta celebración tiene un significado propio y va más allá de la estética de Halloween: es una tradición que reúne memoria, identidad, familia y expresiones culturales.

5. Oaxaca, México: altares, gastronomía y tradición

Oaxaca ofrece una experiencia marcada por las celebraciones comunitarias, los altares, la gastronomía y las actividades que honran a los difuntos. Para los viajeros, es una oportunidad de acercarse a las costumbres locales y conocer cómo se transmite esta tradición entre generaciones.

Como se trata de una temporada concurrida, reservar alojamiento con anticipación y consultar la programación de cada municipio puede ayudar a organizar mejor el recorrido.

¿Qué tener en cuenta antes de viajar en Halloween?

Además de elegir el destino, es importante revisar los horarios de los eventos, comprar las entradas con anticipación cuando sea necesario y verificar las condiciones climáticas. También conviene calcular los desplazamientos, especialmente si se planea asistir a actividades nocturnas o recorrer zonas concurridas.

Si el viaje es internacional, se recomienda comprobar los requisitos de ingreso, revisar la cobertura de salud disponible y conocer los canales de atención ante una emergencia. También es útil llevar copias digitales de los documentos importantes y consultar las condiciones del equipaje y de las reservas.

Assist Card, empresa de asistencia al viajero, recomienda evaluar aspectos como la cobertura, la red internacional de atención y la disponibilidad de servicios durante las 24 horas. La compañía también destaca la telemedicina como una alternativa para recibir orientación médica durante un viaje, según sus propios datos de uso.

Entre leyendas de brujas, relatos de vampiros y celebraciones que mantienen vivas las tradiciones culturales, octubre y noviembre ofrecen diferentes motivos para explorar el mundo. La clave está en elegir una experiencia acorde con los intereses de cada viajero y planear los detalles antes de salir.