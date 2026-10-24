Así cayó ‘Brayan Veneco’, sus propios videos en redes sociales lo delataron

Con imágenes satelitales y aeronaves no tripuladas cayó alias Brayan Veneco, objetivo de alto valor de las disidencias de las Farc. En redes sociales siempre fue ostentoso, mostró sus patrullajes por zonas campesinas del departamento de Antioquia, su manera de combatir al Ejército y hasta mandó a hacer una canción.

Inteligencia policial lo señala como el principal responsable de múltiples atentados, homicidios y casos de reclutamiento forzado de menores principalmente en el occidente de Colombia.

Las redes sociales pusieron a ‘Brayan Veneco’ en el radar de las autoridades

Inteligencia le hizo seguimiento a las geolocalizaciones desde las cuales se hacían las publicaciones fotos, videos o tiktoks y durante semanas con imágenes satelitales, conocidas por Noticias RCN, dieron con su ubicación exacta.

Con aeronaves no tripuladas lo encontraron caminando tranquilo en una finca, en la que se escondía junto con su pareja y su esquema de seguridad. Inmediatamente fue lanzada una operación conjunta de la Policía, el Ejército, y la Fuerza Aérea, logrando la captura de cuatro integrantes de las disidencias de las Farc, entre ellos ‘Brayan Veneco’.

Durante la operación fueron incautados fusiles, pistolas, casi mil cartuchos para fusil, tres artefactos explosivos y material de intendencia militar.

Su estructura, responsable de homicidios selectivos, extorsiones, secuestros y amenazas contra líderes sociales, ahora es el objetivo de las operaciones militares que sosteniendo en esa zona del país.